В Верховную Раду проходят восемь партий. Среди них "Сила и честь", партия Разумкова и "Украинская стратегия Гройсмана" – опрос

На выборах в Верховную Раду "Слугу народа" готовы поддержать 18% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом за лидером идут "Европейская солидарность" (13,9%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%) и "Батьківщина" (10,1%).

Помимо этого, в парламент прошла бы партия нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (7,9%), "Сила и честь" (6,4%), партия "Наши" (5,5%), а также "Украинская стратегия Гройсмана" (5%).

Рейтинг остальных партий ниже 5%. К проходному барьеру приблизилась Радикальная партия (4,5%) и УДАР (3,7%). У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,7%.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.