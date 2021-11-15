Партию "Слуга народа" возглавила нардеп Шуляк

"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост", – говорится в сообщении.

Контекст:

8 ноября Александр Корниенко, назначенный Верховной Радой первым вице-спикером парламента, сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа".

Издание LB.ua со ссылкой на источники сообщало, что новой главой партии может стать Шуляк.

Шуляк родилась в 1976 году, на момент избрания в парламент работала генеральным директором ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийная.

В партийном списке "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года она шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.