"Четко понимает все проблемы". Корниенко предлагает на должность главы партии "Слуга народа" Шуляк

Корниенко: Шуляк обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы вести наш партийный корабль к пункту назначения Фото: sluga-narodu.com

"Наша идея состоит в том, чтобы глава партии был не только ее руководителем и депутатом, а занимался именно партийным строительством 24/7. Елена Шуляк как раз четко понимает все проблемы партии, обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы вести наш партийный корабль к пункту назначения и не сесть на мель", – сказал Корниенко.

Он добавил, что решил сложить полномочия главы партии, чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя спикера парламента. Корниенко останется членом партии "Слуга народа" и будет активно участвовать в ее деятельности.

Шуляк в партийном списке "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Шуляк родилась в 1976 году, на момент избрания в парламент работала генеральным директором ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийная.