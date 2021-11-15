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"Четко понимает все проблемы". Корниенко предлагает на должность главы партии "Слуга народа" Шуляк

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Корниенко: Шуляк обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы вести наш партийный корабль к пункту назначения
Корниенко: Шуляк обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы вести наш партийный корабль к пункту назначения
Фото: sluga-narodu.com

Первый вице-спикер Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает избрать на эту должность нардепа Елену Шуляк. Об этом он сказал в коментарии "Интерфакс-Украина" 15 ноября.

"Наша идея состоит в том, чтобы глава партии был не только ее руководителем и депутатом, а занимался именно партийным строительством 24/7. Елена Шуляк как раз четко понимает все проблемы партии, обладает необходимыми лидерскими качествами, чтобы вести наш партийный корабль к пункту назначения и не сесть на мель", – сказал Корниенко.

Он добавил, что решил сложить  полномочия главы партии, чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя спикера парламента. Корниенко останется членом партии "Слуга народа" и будет активно участвовать в ее деятельности.

Шуляк в партийном списке "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Шуляк родилась в 1976 году, на момент избрания в парламент работала генеральным директором ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийная.

Контекст:

8 ноября Корниенко сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа".

Издание LB.ua со ссылкой на источники сообщало, что новой главой партии может стать Шуляк.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук 13 ноября назвал пять вероятных кандидатов на пост нового главы партии.

"Господин [Андрей] Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко – это среди таких: самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина [Александра] Корниенко", – сказал он.

15 ноября состоится съезд партии, главным вопросом собрания станет переизбрание главы политсилы.

Теги: Украина, съезд, Слуга народа, Александр Корниенко, Елена Шуляк
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