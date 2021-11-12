Съезд партии "Слуга народа" состоится 15 ноября

"Главным вопросом собрания станет переизбрание главы партии. По результатам съезда ожидается ряд политических заявлений и обращений", – говорится в сообщении.

Контекст:

8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа".

Издание LB.ua со ссылкой на источники сообщало, что новой главой партии может стать нардеп Елена Шуляк.

4 ноября Корниенко заявлял, что на съезде может решиться вопрос об исключении из партии нардепа Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".