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Корниенко о заявлениях Данилова про президентскую республику: У него точно есть моральное право это обсуждать

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Корниенко: Углубляться в спор, что лучше для страны президентская республика или парламентская, можно. Тема хорошая
Корниенко: Углубляться в спор, что лучше для страны – президентская республика или парламентская, можно. Тема хорошая
Фото: sluga-narodu.com

Глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко считает, что вопросы о форме правления в Украине должны решаться исключительно через механизм всеукраинского референдума. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, который выступил за "жесткую президентскую республику" в стране.

"Алексей Мячеславович – не просто секретарь СНБО. Он опытный госуправленец. Он был главой ОГА в свое время, и точно у него есть моральное право это обсуждать. Пока что это его мнение и он его высказал как политик, государственный деятель", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что законопроектов на эту тему пока не видел.

"Углубляться в спор, что лучше для страны – президентская республика или парламентская, можно. Тема хорошая. Можно поговорить. Можно написать книгу или защитить не одну диссертацию. Мне кажется, что такие вопросы надо решать только на референдуме. Любые другие способы внесения подобных изменений в Конституцию хоть президентом, хоть 150 депутатами будут наталкиваться на откровенное непонимание людей", – сказал политик.

При этом он считает, что референдум с вопросом о форме правления мог бы собрать половину избирателей, как и референдумы, связанные с вопросами вступления в НАТО и ЕС, а вот референдум по продаже земли, за который выступает "Батьківщина", нет.

Контекст:

Согласно Конституции Украины, наивысшие полномочия в стране имеет Верховная Рада.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил в июне, что Украина является парламентско-президентской республикой только юридически.

"Де-юре мы – парламентско-президентская республика, де-факто мы – президентско-парламентская. Де-юре у президента нет всех полномочий, чтобы отвечать или нести за все ответственность, а де-факто украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность", – считает глава государства.

Теги: референдум, политика, Александр Корниенко, Алексей Данилов
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