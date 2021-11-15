Корниенко о заявлениях Данилова про президентскую республику: У него точно есть моральное право это обсуждать

Корниенко: Углубляться в спор, что лучше для страны – президентская республика или парламентская, можно. Тема хорошая Фото: sluga-narodu.com

"Алексей Мячеславович – не просто секретарь СНБО. Он опытный госуправленец. Он был главой ОГА в свое время, и точно у него есть моральное право это обсуждать. Пока что это его мнение и он его высказал как политик, государственный деятель", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что законопроектов на эту тему пока не видел.

"Углубляться в спор, что лучше для страны – президентская республика или парламентская, можно. Тема хорошая. Можно поговорить. Можно написать книгу или защитить не одну диссертацию. Мне кажется, что такие вопросы надо решать только на референдуме. Любые другие способы внесения подобных изменений в Конституцию хоть президентом, хоть 150 депутатами будут наталкиваться на откровенное непонимание людей", – сказал политик.

При этом он считает, что референдум с вопросом о форме правления мог бы собрать половину избирателей, как и референдумы, связанные с вопросами вступления в НАТО и ЕС, а вот референдум по продаже земли, за который выступает "Батьківщина", нет.