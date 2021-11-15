"Первую олигархиаду мы проживали полгода". Корниенко не уверен, что правки Венецианской комиссии учтут в законе об олигархах

Журналисты отметили, что к маю 2022 года, когда закон реально вступит в силу, Венецианская комиссия уже представит свои выводы, и спросили, планируют ли власти вносить изменения в закон.
"Получим выводы. Посмотрим, к чему стоит прислушиваться, к чему – нет. Конечно, Венецианская комиссия – уважаемый орган, все там правильно. Но тут проблема: первую олигархиаду мы проживали полгода, очень драматично – со снятием спикера. И я не уверен, что внесение изменений в закон об олигархах будет простой историей. Какие-то замечания к закону могут быть косметические, а уйдет на это все опять полгода: правки, блокирование трибун, спецпроцедуры… Вопрос: насколько в такой процесс нужно погружаться, расходуя на это парламентские ресурсы?" – сказал Корниенко.
Он добавил, что "хотя бы спикера уже не надо будет менять", потому что Руслан Стефанчук, по его выражению, "за эту реформу, а не за олигархов".
Корниенко также уверен, что "с честным бизнесом, который не попадает под критерии", отношения власти после принятия закона не обострились.
Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента о деолигархизации. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.
Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как это было в изначальной редакции документа.
4 ноября закон подписал Стефанчук, после него документ подписал президент.