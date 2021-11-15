"Первую олигархиаду мы проживали полгода". Корниенко не уверен, что правки Венецианской комиссии учтут в законе об олигархах

Корниенко: Замечания к закону могут быть косметические, а уйдет на это все опять полгода: правки, блокирование трибун, спецпроцедуры… Фото: Слуга Народу / Facebook

Журналисты отметили, что к маю 2022 года, когда закон реально вступит в силу, Венецианская комиссия уже представит свои выводы, и спросили, планируют ли власти вносить изменения в закон.

"Получим выводы. Посмотрим, к чему стоит прислушиваться, к чему – нет. Конечно, Венецианская комиссия – уважаемый орган, все там правильно. Но тут проблема: первую олигархиаду мы проживали полгода, очень драматично – со снятием спикера. И я не уверен, что внесение изменений в закон об олигархах будет простой историей. Какие-то замечания к закону могут быть косметические, а уйдет на это все опять полгода: правки, блокирование трибун, спецпроцедуры… Вопрос: насколько в такой процесс нужно погружаться, расходуя на это парламентские ресурсы?" – сказал Корниенко.

Он добавил, что "хотя бы спикера уже не надо будет менять", потому что Руслан Стефанчук, по его выражению, "за эту реформу, а не за олигархов".

Корниенко также уверен, что "с честным бизнесом, который не попадает под критерии", отношения власти после принятия закона не обострились.