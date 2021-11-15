"Мы получили кинофильм ужасов". Разумков сравнил сериал "Слуга народа" с реалиями в Украине

Ведущая Наташа Влащенко спросила Разумкова, видел ли он все серии сериала "Слуга народа".
"Все", – ответил нардеп.
Влащенко уточнила в политика, нравится ли ему фильм.
"Уже нет. Фильм неплохой, реалии другие, – отметил Разумков. – Знаете, если сравнивать "Слугу народа", мы с вами в 2019 году шли посмотреть кино с очень счастливым концом, а сегодня иногда я смотрю, что мы получили кинофильм ужасов. Билеты на кинофильм ужасов".
В Украине сериал "Слуга народа", снятый студией "Квартал 95", показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Главную роль исполнил Зеленский, который тогда руководил студией "Квартал 95". Согласно сюжету, учитель истории Василий Голобородько выигрывает президентские выборы в Украине.
В апреле 2019 года Зеленский был избран главой Украинского государства, а в июле пропрезидентская партия "Слуга народа" выиграла парламентские выборы и сформировала монобольшинство.
Разумков подчеркнул, что не считает себя "лохом" из-за поддержки Зеленского.
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.
Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.
Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.
Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24". 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.
8 ноября Разумков сообщил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуга народа".