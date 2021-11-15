ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Мы получили кинофильм ужасов". Разумков сравнил сериал "Слуга народа" с реалиями в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков отметил, что видел все серии сериала "Слуга народа"
Разумков отметил, что видел все серии сериала "Слуга народа"
Фото: rada.gov.ua

Телесериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, был "неплохим", но реалии в Украине сегодня совсем другие. Такое мнение 14 ноября в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" выразил бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ведущая Наташа Влащенко спросила Разумкова, видел ли он все серии сериала "Слуга народа".

"Все", – ответил нардеп.

Влащенко уточнила в политика, нравится ли ему фильм.

"Уже нет. Фильм неплохой, реалии другие, – отметил Разумков. – Знаете, если сравнивать "Слугу народа", мы с вами в 2019 году шли посмотреть кино с очень счастливым концом, а сегодня иногда я смотрю, что мы получили кинофильм ужасов. Билеты на кинофильм ужасов".

В Украине сериал "Слуга народа", снятый студией "Квартал 95", показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Главную роль исполнил Зеленский, который тогда руководил студией "Квартал 95". Согласно сюжету, учитель истории Василий Голобородько выигрывает президентские выборы в Украине.

В апреле 2019 года Зеленский был избран главой Украинского государства, а в июле пропрезидентская партия "Слуга народа" выиграла парламентские выборы и сформировала монобольшинство.

Разумков подчеркнул, что не считает себя "лохом" из-за поддержки Зеленского.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24". 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.

8 ноября Разумков сообщил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуга народа".

Теги: Верховная Рада, Украина, кино, Владимир Зеленский, сериал, парламент, президент, Наташа Влащенко, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Василий Голобородько, спикер, сериал Слуга народа, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (144164)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (103514)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (70774)
4
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (65627)
5
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (53210)
6
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (32719)
7
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (25891)
8
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье (22196)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS