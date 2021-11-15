"Мы получили кинофильм ужасов". Разумков сравнил сериал "Слуга народа" с реалиями в Украине

Ведущая Наташа Влащенко спросила Разумкова, видел ли он все серии сериала "Слуга народа".

"Все", – ответил нардеп.

Влащенко уточнила в политика, нравится ли ему фильм.

"Уже нет. Фильм неплохой, реалии другие, – отметил Разумков. – Знаете, если сравнивать "Слугу народа", мы с вами в 2019 году шли посмотреть кино с очень счастливым концом, а сегодня иногда я смотрю, что мы получили кинофильм ужасов. Билеты на кинофильм ужасов".

В Украине сериал "Слуга народа", снятый студией "Квартал 95", показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Главную роль исполнил Зеленский, который тогда руководил студией "Квартал 95". Согласно сюжету, учитель истории Василий Голобородько выигрывает президентские выборы в Украине.

В апреле 2019 года Зеленский был избран главой Украинского государства, а в июле пропрезидентская партия "Слуга народа" выиграла парламентские выборы и сформировала монобольшинство.

Разумков подчеркнул, что не считает себя "лохом" из-за поддержки Зеленского.