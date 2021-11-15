Разумков ответил на вопрос, чувствует ли себя "лохом" из-за поддержки Зеленского

Разумков: Мне 38 – я не лох Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Ведущая программы "Хард з Влащенко" Наташа Влащенко предложила Разумкову посмотреть видеофрагмент интервью украинского врача-педиатра и телеведущего Евгения Комаровского основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению Комаровского, выбирая президента страны, люди должны также выбирать команду, идеи и план.

"Так команды же [у Зеленского] не было", – отреагировал Гордон.

"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко… Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым", – сказал Комаровский.

Влащенко спросила Разумкова, чувствует ли он себя "лохом" из-за поддержки Зеленского.

"Перефразируя классика, мне 38 – я не лох", – ответил Разумков.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

26 октября 2019 года в районе, где должно было произойти разведение сил и средств на Донбассе, Зеленский эмоционально пообщался с добровольцами и потребовал вывезти оружие. "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери", – сказал Зеленский главе николаевской организации "Национального корпуса" Денису Янтарю. Тот утверждал, что разведение войск – бессмыслица.