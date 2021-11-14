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ПОЛИТИКА

"Буду готовиться". Разумков ответил, может ли он быть президентом Украины

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Разумков: Я не буду меняться в плане принципов и ценностей
Разумков: Я не буду меняться в плане принципов и ценностей
Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

Экс-спикер парламента, а ныне народный депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал 14 ноября в эфире телеканала "Прямий", готов ли он стать президентом Украины.

"Я готовлюсь к любым вызовам, которые будут стоять передо мной. Я всегда серьезно подходил к любому процессу, в котором принимаю участие, и к любым должностям, которые занимал и занимаю. Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении, – сказал Разумков. – Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. А смогу ли я это делать – это будет ответ людей, которые поддержат или не поддержат".

То есть "потенциально – да", добавил нардеп.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24".

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуга народа".

Согласно данным опроса, проведенного 4–9 ноября Социологической группой "Рейтинг", Разумков занимает пятое место в президентском рейтинге. Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, нардепа поддержали бы 8,8% граждан, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Лидер президентского рейтинга – действующий глава государства Владимир Зеленский (21,8%).

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, президент, Дмитрий Разумков, спикер, нардеп
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