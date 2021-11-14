"Буду готовиться". Разумков ответил, может ли он быть президентом Украины

Разумков: Я не буду меняться в плане принципов и ценностей Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

"Я готовлюсь к любым вызовам, которые будут стоять передо мной. Я всегда серьезно подходил к любому процессу, в котором принимаю участие, и к любым должностям, которые занимал и занимаю. Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении, – сказал Разумков. – Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. А смогу ли я это делать – это будет ответ людей, которые поддержат или не поддержат".

То есть "потенциально – да", добавил нардеп.