Арахамия считает, что Разумкову нужно сложить мандат и пойти на выборы, чтобы показать "мастер-класс"

Арахамия (на фото) считает, что Разумкову МФО нужно для пиара Фото: Слуга Народу / Fаcebook

"Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова, такой информации мы не давали никому... У нас действительно будет съезд, вопроса на съезде сейчас такого нет", – сказал нардеп.

По его словам, Разумков сейчас – "обыкновенный депутат, пусть доказывает всем своим избирателям, что он эффективный депутат". Он также рассказал, как Разумкову следовало бы поступить.

"Самостоятельный ход [в политике] – это сложить мандат, пойти на выборы, доказать, что люди его выбирают, потом заходить в парламент и что-то показывать, какой-то мастер-класс", – объяснил Арахамия.

На вопрос об отношении к созданию Разумковым межфракционного депутатского объединения (МФО) он ответил, что по его информации, депутаты уже начали покидать это объединение.

"Мне кажется, что это просто обычный процесс. Таких МФО больше 110. Это просто такая причина, какой-то повод для пиара", – считает Арахамия.