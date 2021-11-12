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ПОЛИТИКА

Арахамия считает, что Разумкову нужно сложить мандат и пойти на выборы, чтобы показать "мастер-класс"

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Арахамия (на фото) считает, что Разумкову МФО нужно для пиара
Арахамия (на фото) считает, что Разумкову МФО нужно для пиара
Фото: Слуга Народу / Fаcebook

В партии "Слуга народа" нет планов лишить мандата внефракционного нардепа Дмитрия Разумкова, который попал в Верховную Раду по спискам этой партии .Об этом 12 ноября в перерыве ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова, такой информации мы не давали никому... У нас действительно будет съезд, вопроса на съезде сейчас такого нет", – сказал нардеп.

По его словам, Разумков сейчас – "обыкновенный депутат, пусть доказывает всем своим избирателям, что он эффективный депутат". Он также рассказал, как Разумкову следовало бы поступить.

"Самостоятельный ход [в политике] – это сложить мандат, пойти на выборы, доказать, что люди его выбирают, потом заходить в парламент и что-то показывать, какой-то мастер-класс", – объяснил Арахамия.

На вопрос об отношении к созданию Разумковым межфракционного депутатского объединения (МФО) он ответил, что по его информации, депутаты уже начали покидать это объединение.

"Мне кажется, что это просто обычный процесс. Таких МФО больше 110. Это просто такая причина, какой-то повод для пиара", – считает Арахамия.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. "За" проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24".

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуга народа".

10 ноября Аваков опубликовал в Telegram видеообращение, в котором обвинил ОПУ в распространении фейков о его якобы совместном политическом проекте с Разумковым и Яценюком. "Я не собираюсь делать никакого совместного проекта с Разумковым. Ни я, ни Яценюк", – отметил экс-глава МВД.

Теги: выборы, парламент, мандат, ток-шоу, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера, нардеп
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