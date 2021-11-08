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Комаровский – Гордону: Мы с тобой лоханулись, и 73% лоханулись

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Комаровский (справа) Гордону: А ты уверен, что если бы победил Порошенко, было бы хуже?
Комаровский (справа) – Гордону: А ты уверен, что если бы победил Порошенко, было бы хуже?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Он считает, что Зеленский, за которого голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 года – это два разных человека.

"Я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал: "Я иду на один срок"... Но мы же сейчас видим, что явно зачищается информационное поле [под выборы], что выясняются отношения со всеми, кто только вякнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", – сказал Комаровский.

По его мнению, публичные люди, которые поддерживали Зеленского, должны собраться и высказать свое мнение к происходящему. 

"Если 73% населения выбирают и ошибаются, значит, есть фундаментальная ошибка в алгоритмах принятия решений. И нам, людям публичным, которые умеют разговаривать, умеют объяснять, умеют рассказывать, надо не критиковать просто так, а собраться, может быть, всем вместе и дать рекомендации людям, чтобы такое никогда не повторилось. Мы не имеем права никогда больше выбрать президента без списка команды. Никогда больше!" – убежден доктор. 

По его мнению, выбирая президента, люди должны также выбирать команду, идеи и план.

"Так команды же [у Зеленского] не было", – отреагировал Гордон. 

"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", – считает Комаровский. 

"Но давайте скажем: слава богу, что победил Зеленский, а не Порошенко"  возразил Гордон, раскритиковав моральные качества пятого президента. 

"Нет. Я тебе объясню. Вот приход президента. Как мы оцениваем эффективность управления? Мы оцениваем эффективность управления по уровню зажиточности людей, эмиграции, рождаемости, уровню свобод... А ты уверен, что если бы победил Порошенко, то на сегодня уровень свобод был бы хуже, эмиграция была бы больше? Не было бы хуже. Это больно признавать, но надо", – заявил Комаровский. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Опрос, проведенный Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 23 октября по 2 ноября, показал, что рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре выборов он по-прежнему победил бы любого оппонента

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, президент, выборы президента Украины 2019
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