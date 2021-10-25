Пикалов о Зеленском: Я не вижу его пути назад, в "Квартал"

Такое мнение артист высказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 25 октября.
"Если говорить о каком-либо возвращении, я не вижу его пути назад, в "Квартал". Он перерос "Квартал". Он мудрее, сильнее. Может снять какое-то кино, может, [это будет] книга. Но он перерос "Квартал" на 100 голов. Не думаю, что он вернется", – сказал Пикалов.
Отвечая на вопрос о претензиях и вопросах к Зеленскому, Пикалов сказал, что главе государства нужно быть более жестким с теми, кто "выходит на трибуну Верховной Рады и делает там беспорядок".
"Кто там [в Раде] морды бьет друг другу, кто мат использует – всех бы нах...р. Ну жестче надо, больше отвечать за те кадры, которые там сидят. Я понимаю, что у нас же парламентско-президентская республика. У него есть монобольшинство, и если он имеет влияние, я бы физически их как-то... Вот дал бы веник и заставил: "Вот видишь, сколько листьев? Подметай!" Чтобы видели люди!" – отметил артист.
Он уклончиво ответил на вопрос, поддерживает ли идею выдвижения Зеленского на второй срок.
"Во-первых, я проанализирую дела – это большой срок. Во-вторых, я понимаю, что рисковать сегодня нельзя. У нас идет война", – сказал Пикалов.
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
В 2019 году актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.
В начале 2020-го президент заявил, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".