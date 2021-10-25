Пикалов о Зеленском: Я не вижу его пути назад, в "Квартал"

Такое мнение артист высказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 25 октября.

"Если говорить о каком-либо возвращении, я не вижу его пути назад, в "Квартал". Он перерос "Квартал". Он мудрее, сильнее. Может снять какое-то кино, может, [это будет] книга. Но он перерос "Квартал" на 100 голов. Не думаю, что он вернется", – сказал Пикалов.

Отвечая на вопрос о претензиях и вопросах к Зеленскому, Пикалов сказал, что главе государства нужно быть более жестким с теми, кто "выходит на трибуну Верховной Рады и делает там беспорядок".

"Кто там [в Раде] морды бьет друг другу, кто мат использует – всех бы нах...р. Ну жестче надо, больше отвечать за те кадры, которые там сидят. Я понимаю, что у нас же парламентско-президентская республика. У него есть монобольшинство, и если он имеет влияние, я бы физически их как-то... Вот дал бы веник и заставил: "Вот видишь, сколько листьев? Подметай!" Чтобы видели люди!" – отметил артист.

Он уклончиво ответил на вопрос, поддерживает ли идею выдвижения Зеленского на второй срок.

"Во-первых, я проанализирую дела – это большой срок. Во-вторых, я понимаю, что рисковать сегодня нельзя. У нас идет война", – сказал Пикалов.