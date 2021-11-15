Разумков назвал "аморальным" давление офиса Зеленского на нардепов, намеренных войти в его объединение "Разумная политика"

Разумков: Я думаю, что изменения в межфракционном объединении будут, оно будет увеличиваться Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

"Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит со стороны представителей Офиса президента, со стороны руководства фракции непосредственно на людей. Кого-то уже уволили с должности руководителей подкомитетов, на кого-то осуществляется давление: "Если ты не выйдешь из группы, из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника". Я думаю, что такие мелочные и низкие действия со стороны бывших коллег – это просто аморально", – сказал Разумков.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил 12 ноября, что депутаты уже начали покидать объединение "Разумная политика".

"Пока никто не подходил и ничего не присылал… Так бы хотелось спикерам Офиса президента… но нет. Я действительно думаю, что изменения в межфракционном объединении будут, оно будет увеличиваться", – отметил Разумков в эфире телеканала.