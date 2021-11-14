Разумков рассказал, как будет строить свою политическую партию

Разумков отметил, это "уже не секрет", что он будет строить свою партию Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

"Во-первых, любую работу нужно делать качественно. Объединять эти два процесса: быть главой Рады и создавать партию – это быть неуспешным ни там, ни там", – пояснил Разумков.

Нардеп отметил, что "уже не секрет", что он будет строить свою партию.

"Да, я буду ее строить на двух составляющих… Именно профессионализм, компетентность и высокие моральные качества – они являются ключевыми вопросами для любого человека, который идет во власть", – отметил экс-спикер парламента.

Разумков сказал, что считает себя "нормальным человеком", но точно не станет квалифицированным врачом.

"Поэтому без этих двух составляющих мы не получим людей, которые действительно захотят менять страну. И важно, чтобы они связывали себя с этим государством", – подчеркнул нардеп.