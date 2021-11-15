"Слуга народа" решила исключить из фракции нардепа Дмитрука

Дмитрука (на фото) и Буймистер исключат из состава комитетов Рады по квоте "Слуги народа", отметила Палийчук Фото: Артем Дмитрук / Facebook

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – написала Палийчук.

Позже она добавила в Telegram, что Дмитрука, а также ранее исключенную из фракции нардепа Людмилу Буймистер исключат из состава комитетов Рады по квоте "Слуги народа".

"Принято решение инициировать исключение из состава соответствующих комитетов Верховной Рады народных депутатов, которые были избраны от "Слуги народа" и исключены из фракции: Артема Дмитрука – из комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Людмилы Буймистер – из комитета по экономическому развитию", – отметила Палийчук.

Заседание фракции состоялось после съезда партии "Слуга народа". Согласно решению партийного съезда, новым главой "Слуги народа" стала нардеп от этой политсилы Елена Шуляк.