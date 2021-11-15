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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" решила исключить из фракции нардепа Дмитрука

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Дмитрука (на фото) и Буймистер исключат из состава комитетов Рады по квоте "Слуги народа", отметила Палийчук
Дмитрука (на фото) и Буймистер исключат из состава комитетов Рады по квоте "Слуги народа", отметила Палийчук
Фото: Артем Дмитрук / Facebook

"Слуга народа" во время заседания фракции 15 ноября решила исключить нардепа Артема Дмитрука из депутатского объединения. Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – написала Палийчук.

Позже она добавила в Telegram, что Дмитрука, а также ранее исключенную из фракции нардепа Людмилу Буймистер исключат из состава комитетов Рады по квоте "Слуги народа".   

"Принято решение инициировать исключение из состава соответствующих комитетов Верховной Рады народных депутатов, которые были избраны от "Слуги народа" и исключены из фракции: Артема Дмитрука – из комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Людмилы Буймистер – из комитета по экономическому развитию", – отметила Палийчук.

Заседание фракции состоялось после съезда партии "Слуга народа". Согласно решению партийного съезда, новым главой "Слуги народа" стала нардеп от этой политсилы Елена Шуляк.

Контекст:

Дмитруку 28 лет, он родом из Козятина Винницкой области, живет в Одессе. На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года избран народным депутатом от партии "Слуга народа" по одномандатному округу №133, который включает Киевский район Одессы.

Буймистер 19 октября исключили из парламентской фракции "Слуга народа", она голосовала против закона президента Владимира Зеленского об олигархах.

Дмитрук и Буймистер проголосовали против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

8 ноября Разумков сообщил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – члены фракции "Слуга народа". Среди них – Дмитрук и Буймистер.

14 ноября Разумков заявил о давлении офиса Зеленского на нардепов, намеренных войти в его объединение "Разумная политика".

Теги: Верховная Рада, парламент, комитет, Слуга народа, Людмила Буймистер, объединение, заседание, Артем Дмитрук, нардеп, Юлия Палийчук
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