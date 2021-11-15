Стефанчук о снижении уровня доверия к Зеленскому и партии: Значит, люди не ощущают, что обещанное соответствует тому, что они получают

"Мне кажется, что любая оценка деятельности партии и президента не берется ниоткуда. Она определена социальным бытием. Значит, люди не ощущают где-то, что обещанное соответствует тому, что они получают", – сказал Стефанчук, отвечая на вопрос, как он объясняет снижение уровня доверия к президенту и партии "Слуга народа".
Он подчеркнул, что сейчас задача правительства, президента и Верховной Рады – "проанализировать и сделать работу над ошибками".
"Мы знаем, что были у нас проблемы с тестовыми системами – сейчас они есть. Проблемы с вакцинацией – сейчас вакцинация любая в любой точке. Проблемы с кислородом – мы сейчас тоже решим их. У нас были проблемы, но они технологического характера", – заявил спикер Рады.
Он считает, что регламентные процедуры на заводах по производству кислорода, которые стали одной из причин дефицита кислорода в стране – "не оправдание, регламентные работы в этом направлении должны проходить в другое время, а не тогда, когда у нас идет пандемия коронавируса".
Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью
Доктор юридических наук, профессор Руслан Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – "юрист") и Технологический университет Подолья (специальность – "инженер-экономист"). В студенческие годы играл в команде КВН "Три толстяка".
До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.
Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.
В 2021 году он стал главой Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.