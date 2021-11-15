Стефанчук о снижении уровня доверия к Зеленскому и партии: Значит, люди не ощущают, что обещанное соответствует тому, что они получают

"Мне кажется, что любая оценка деятельности партии и президента не берется ниоткуда. Она определена социальным бытием. Значит, люди не ощущают где-то, что обещанное соответствует тому, что они получают", – сказал Стефанчук, отвечая на вопрос, как он объясняет снижение уровня доверия к президенту и партии "Слуга народа".

Он подчеркнул, что сейчас задача правительства, президента и Верховной Рады – "проанализировать и сделать работу над ошибками".

"Мы знаем, что были у нас проблемы с тестовыми системами – сейчас они есть. Проблемы с вакцинацией – сейчас вакцинация любая в любой точке. Проблемы с кислородом – мы сейчас тоже решим их. У нас были проблемы, но они технологического характера", – заявил спикер Рады.

Он считает, что регламентные процедуры на заводах по производству кислорода, которые стали одной из причин дефицита кислорода в стране – "не оправдание, регламентные работы в этом направлении должны проходить в другое время, а не тогда, когда у нас идет пандемия коронавируса".

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube