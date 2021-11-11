65% украинцев недовольны деятельностью Зеленского – опрос

Удовлетворены работой главы государства 33% опрошенных.

Деятельностью Офиса президента не удовлетворены 72% респондентов. Довольны работой ОП 22% граждан.

Работа премьер-министра Дениса Шмыгаля не устраивает 68% украинцев, 18% – устраивает.

Деятельностью Кабмина недовольны 80% опрошенных, довольны – 16%.

Худший показатель у Верховной Рады, работой которой не удовлетворены 83% респондентов, довольны – 14%.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.

Согласно результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.