Стефанчук: Я второй после президента человек в стране

Стефанчук: Первый [человек в стране] – президент, второй – председатель парламента, третий – председатель Кабинета Министров Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

"А если говорить по сути, то мне все-таки кажется, что, безусловно, первый – президент Украины, второй – председатель парламента, третий – председатель Кабинета Министров. Поскольку это три основные фундаментальные ветви", – отмечает Стефанчук.

Дальше, по его словам, расставлять чиновников в рейтинге значимости и влиятельности сложно.

"А дальше уже все очень спорно. Поскольку секретарь СНБО – это все-таки человек, который определяет функции органа – Совета национальной безопасности и обороны, глава Офиса [президента] – это человек, который определяет функции офиса – обслуживающего, консультативного органа при президенте", – добавил он.

По его мнению, идеальная модель – это правильное распределение на три фундаментальные ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.

"А президент – это просто тот, который становится гарантом прав и свобод гражданина и человека. И вот это важно определить. Триединство власти... Мне кажется, они все должны быть одинаковыми. Поэтому я бы определил это так", – резюмировал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube