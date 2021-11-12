  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы

"Родители у меня медики. Отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы. Ему сейчас уже 70 лет. Он ездил оперировал практически по всему миру", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что его отец разработал "очень много вещей, связанных с травматологией".

"Он презентовал в том числе и свои изобретения по всему миру. Очень востребованный врач. Действительно человек, перед которым я преклоняюсь. Потому что именно он меня научил практически всем человеческим качествам, которые у меня есть. И я действительно низко преклоняю голову перед ним", – признался 46-летний Стефанчук.

Он подчеркнул, что его мать – профессиональный врач, гастроэнтеролог – тоже продолжает работать в Хмельницком, где вырос Стефанчук.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube