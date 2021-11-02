"Тефлонового политика может победить только тефлоновый политик". Стефанчук сказал, кто может победить Зеленского

"Мне кажется, нас очень удивит линейка претендентов на следующих президентских выборах. Возможно, некоторых из них сейчас мы даже не знаем. Я практически уверен, что будут неожиданности, поскольку пример [нынешнего главы государства] Владимира [Зеленского] захотят повторить очень многие политики. Это будет разноцветье и разнотравье", – пошутил Стефанчук.
Он сказал, что на выборах "будут традиционные политические пенсионеры", но вместе с ними обязательно будут баллотироваться новые лица.
"Возможно, это будут люди, которые где-то себя попробовали в политике, возможно, это будут другие люди... Но, мне кажется, что основная политическая борьба будет в последний год [перед выборами]", – сказал Стефанчук.
При этом он предположил, что победить на выборах Зеленского, если тот решит баллотироваться, сможет только такой же несистемный политик.
"Мне кажется, что тефлонового политика может победить только тефлоновый политик", – отметил спикер Рады.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
До политической карьеры он был ведущим актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.