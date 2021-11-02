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"Тефлонового политика может победить только тефлоновый политик". Стефанчук сказал, кто может победить Зеленского

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Стефанчук: Мне кажется, нас очень удивит линейка кандидатов
Стефанчук: Мне кажется, нас очень удивит линейка кандидатов
Фото: EPA

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает, что пока невозможно назвать кандидатов в президенты Украины на следующих выборах, которые должны состояться в 2024 году. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мне кажется, нас очень удивит линейка претендентов на следующих президентских выборах. Возможно, некоторых из них сейчас мы даже не знаем. Я практически уверен, что будут неожиданности, поскольку пример [нынешнего главы государства] Владимира [Зеленского] захотят повторить очень многие политики. Это будет разноцветье и разнотравье", – пошутил Стефанчук.

Он сказал, что на выборах "будут традиционные политические пенсионеры", но вместе с ними обязательно будут баллотироваться новые лица.

"Возможно, это будут люди, которые где-то себя попробовали в политике, возможно, это будут другие люди... Но, мне кажется, что основная политическая борьба будет в последний год [перед выборами]", – сказал Стефанчук.

При этом он предположил, что победить на выборах Зеленского, если тот решит баллотироваться, сможет только такой же несистемный политик. 

"Мне кажется, что тефлонового политика может победить только тефлоновый политик", – отметил спикер Рады. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: выборы, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
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