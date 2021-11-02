"Тефлонового политика может победить только тефлоновый политик". Стефанчук сказал, кто может победить Зеленского

Стефанчук: Мне кажется, нас очень удивит линейка кандидатов Фото: EPA

"Мне кажется, нас очень удивит линейка претендентов на следующих президентских выборах. Возможно, некоторых из них сейчас мы даже не знаем. Я практически уверен, что будут неожиданности, поскольку пример [нынешнего главы государства] Владимира [Зеленского] захотят повторить очень многие политики. Это будет разноцветье и разнотравье", – пошутил Стефанчук.

Он сказал, что на выборах "будут традиционные политические пенсионеры", но вместе с ними обязательно будут баллотироваться новые лица.

"Возможно, это будут люди, которые где-то себя попробовали в политике, возможно, это будут другие люди... Но, мне кажется, что основная политическая борьба будет в последний год [перед выборами]", – сказал Стефанчук.

При этом он предположил, что победить на выборах Зеленского, если тот решит баллотироваться, сможет только такой же несистемный политик.

"Мне кажется, что тефлонового политика может победить только тефлоновый политик", – отметил спикер Рады.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube