Стефанчук рассказал, что весит около 180 кг

Стефанчук: Я всегда говорю: я в парламент уже пришел с докторской степенью, профессорским уровнем и избыточным весом Фото: iportal.rada.gov.ua

"Рост у меня – 1,97 м, а вес – приличный, около 180 кг, – сказал Стефанчук. – Но я никогда не комплексую ни по поводу веса, ни по поводу всего остального. Мы тут общались с пресс-секретарем, я говорю: "В интернете столько хейтеров, а давай откроем Telegram-канал и назовем его "Колыван говорит" (Колыван – богатый купец из мультфильма "Три богатыря". – "ГОРДОН")". То есть я все нормально воспринимаю. Человека нельзя победить, если у него есть самоирония. Я всегда говорю: я в парламент уже пришел с докторской степенью, профессорским уровнем и избыточным весом. Поэтому в чем-то упрекнуть меня очень сложно".

Он сказал, что сам ценит людей не по тому, как они выглядят, а по тому, что они говорят и делают.

Журналистка спросила, не тяжело ли вообще быть в такой комплекции.

"Знаете, нет. Если ты все время приблизительно в такой комплекции, ты привыкаешь и без нее очень сложно как-то себя представить", – ответил спикер парламента.

Чтобы сбросить вес, по словам Стефанчука, он уже "пробовал все".

"У меня был рекорд сброса веса – где-то около 40 кг. Но потом каким-то чудным [образом] оно возвращалось обратно. То есть периодически вес вверх-вниз, вверх-вниз... Практиковал я разные диеты, знаю их все, но знаю, что все они до поры до времени, пока, как нормальный человек, не плюнешь на это все... Плюс вы же понимаете, что как любой мужчина в хорошем весе я люблю и умею готовить... Готовлю и я, и супруга. Мы нормальные люди, любим посидеть, пообщаться. Причем супруга у меня очень изящная", – рассказал политик.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube