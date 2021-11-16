Зеленскому не доверяют почти 60% украинцев, но он лидирует в рейтинге доверия граждан – опрос

Доверяют главе государства 38% опрошенных. В то же время 59% респондентов заявили, что не доверяют Зеленскому.

Лидеру "Батьківщини", нардепу Юлии Тимошенко доверяют 27% украинцев, 71% – нет.

Пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 25% граждан, при этом 73% не доверяют.

Сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24% опрошенных, 59% не доверяют, а 12% респондентов не знают кто это такой.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Согласно результатам опроса, Зеленский возглавляет президентский рейтинг.