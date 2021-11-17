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ПОЛИТИКА

Аваков рассказал, как часто общается с Ахметовым, Фуксом и Коломойским

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Аваков сказал, что у него хорошие отношения с Ахметовым
Аваков сказал, что у него хорошие отношения с Ахметовым
Фото: pravda.com.ua

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Украинской правде", которое вышло 16 ноября, рассказал о своих отношениях с украинскими бизнесменами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Павлом Фуксом.

По словам экс-министра, дольше всех он знает Фукса, отношения с Коломойским и Ахметовым начались в 2014 году – после того, как Россия развязала войну на Донбассе. 

"Я не могу сказать, что я с ним [с Коломойским] дружу. [...] С 2014 года наши отношения. Сейчас – сколько я уже в отставке, и примерно столько же времени – до, ну [за этот период] может, у нас было один или два телефонных разговора. [...] Практически мы не контачим", – сказал Аваков. 

С Фуксом Аваков знаком "лет 20 или, может, даже больше". 

Он отметил, что не ведет бизнес ни с Коломойским, ни с Фуксом. 

"С ними вообще лучше не иметь бизнеса, потому что они все очень специфические люди", – сказал экс-глава МВД. 

Журналист продолжил мысль словами о том, что они "могут под санкции попасть", а Аваков ответил: "Под санкции они могут попасть, потому что с Кличко в бане парятся, а не из-за того, что занимаются бизнесом". 

По его мнению, санкции против Фукса были абсурдны. 

"То есть они просто посмотрели в воздух, ткнули и попали в Фукса – для профилактики, чтобы все олигархи знали, давайте мы введем вам санкции. Так нельзя поступать в отношении любого человека, потому что есть права человека, ты, не предлагая ему конкретных обвинений, действуешь таким образом нечестно. И в конце концов – это твой гражданин, у себя на родине он должен чувствовать себя адекватно", – сказал Аваков. В то же время санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука он поддержал. 

С Фуксом Аваков видится, по его словам, раз в квартал. "Он иногда мне присылает смешные картинки, я ему тоже", – отметил нардеп. 

Экс-глава МВД продолжил, что его отношения с Ахметовым, как и с Коломойским, начались в 2014 году. 

"У меня определенный сантимент, потому что в 2014 году в Мариуполе была проведена наша ключевая операция с полком "Азов" и Вооруженными силами. Тогда мы выбили из города бандитов и вдруг обнаружили, что нам не хватает сил удерживать город. Тогда я обратился к Ринату, говорю: "Послушай, в Донецке была одна ситуация, мы там не были в состоянии, а здесь – другая". Он говорит: "Да, здесь ситуация другая". И он тогда обратился к своим заводам, они дали нам... Короче, потом порядок в городе мы несколько дней держали через совместные патрули дружинников от заводов, добробатов, остатки полиции, и это очень стабилизировало ситуацию. И вот тогда я с ним несколько раз плотно разговаривал", – рассказал Аваков. 

По словам политика, он периодически созванивается с Ахметовым – "чаще, чем с Игорем Валерьевичем".

"Тоже иногда можем что-то друг другу прислать, он меня поздравляет с Новым годом, я – его. У нас хорошие отношения", – резюмировал Аваков. 

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью, в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.

Он также заявил о планах заниматься политикой.

Ахметов и Коломойский входят в рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Ахметов с состоянием в $7,6 млрд возглавляет его, Коломойский, чьи активы оценили в $1,8 млрд, занимает четвертое место. Состояние Фукса "Forbes Украина" оценивает в $165 млн, он занимает 67-е место среди 100 богатейших украинцев. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Донбасс, Игорь Коломойский, Мариуполь, Павел Фукс
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