Аваков рассказал, как часто общается с Ахметовым, Фуксом и Коломойским

Аваков сказал, что у него хорошие отношения с Ахметовым Фото: pravda.com.ua

По словам экс-министра, дольше всех он знает Фукса, отношения с Коломойским и Ахметовым начались в 2014 году – после того, как Россия развязала войну на Донбассе.

"Я не могу сказать, что я с ним [с Коломойским] дружу. [...] С 2014 года наши отношения. Сейчас – сколько я уже в отставке, и примерно столько же времени – до, ну [за этот период] может, у нас было один или два телефонных разговора. [...] Практически мы не контачим", – сказал Аваков.

С Фуксом Аваков знаком "лет 20 или, может, даже больше".

Он отметил, что не ведет бизнес ни с Коломойским, ни с Фуксом.

"С ними вообще лучше не иметь бизнеса, потому что они все очень специфические люди", – сказал экс-глава МВД.

Журналист продолжил мысль словами о том, что они "могут под санкции попасть", а Аваков ответил: "Под санкции они могут попасть, потому что с Кличко в бане парятся, а не из-за того, что занимаются бизнесом".

По его мнению, санкции против Фукса были абсурдны.

"То есть они просто посмотрели в воздух, ткнули и попали в Фукса – для профилактики, чтобы все олигархи знали, давайте мы введем вам санкции. Так нельзя поступать в отношении любого человека, потому что есть права человека, ты, не предлагая ему конкретных обвинений, действуешь таким образом нечестно. И в конце концов – это твой гражданин, у себя на родине он должен чувствовать себя адекватно", – сказал Аваков. В то же время санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука он поддержал.

С Фуксом Аваков видится, по его словам, раз в квартал. "Он иногда мне присылает смешные картинки, я ему тоже", – отметил нардеп.

Экс-глава МВД продолжил, что его отношения с Ахметовым, как и с Коломойским, начались в 2014 году.

"У меня определенный сантимент, потому что в 2014 году в Мариуполе была проведена наша ключевая операция с полком "Азов" и Вооруженными силами. Тогда мы выбили из города бандитов и вдруг обнаружили, что нам не хватает сил удерживать город. Тогда я обратился к Ринату, говорю: "Послушай, в Донецке была одна ситуация, мы там не были в состоянии, а здесь – другая". Он говорит: "Да, здесь ситуация другая". И он тогда обратился к своим заводам, они дали нам... Короче, потом порядок в городе мы несколько дней держали через совместные патрули дружинников от заводов, добробатов, остатки полиции, и это очень стабилизировало ситуацию. И вот тогда я с ним несколько раз плотно разговаривал", – рассказал Аваков.

По словам политика, он периодически созванивается с Ахметовым – "чаще, чем с Игорем Валерьевичем".

"Тоже иногда можем что-то друг другу прислать, он меня поздравляет с Новым годом, я – его. У нас хорошие отношения", – резюмировал Аваков.