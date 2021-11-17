Ахметов прокомментировал свои отношения с Зеленским

Так он отреагировал на вопрос об отношениях с нынешним главой Украинского государства Владимиром Зеленским и упоминание о встрече, на которой Зеленский просил представителей крупного бизнеса о помощи в противодействии пандемии коронавируса.
"Мой фонд помогает людям уже 16 лет. Философия фонда и моя философия – не проходить мимо чужой беды и чужую боль воспринимать как свою. Поэтому меня призывать к помощи не нужно – мы помогали и будем помогать… Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное – чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом", – заявил Ахметов.
Бизнесмен также подчеркнул, что не считает себя олигархом.
"Я – инвестор, а группа СКМ – крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", – сказал он, отвечая на вопрос о влиянии закона о деолигархизации на его бизнес.
Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Издание оценило его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).
11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.
Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений.
"Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.