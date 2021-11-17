Ахметов прокомментировал свои отношения с Зеленским

Ахметов: Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь Фото: System Capital Management / Facebook

Так он отреагировал на вопрос об отношениях с нынешним главой Украинского государства Владимиром Зеленским и упоминание о встрече, на которой Зеленский просил представителей крупного бизнеса о помощи в противодействии пандемии коронавируса.

"Мой фонд помогает людям уже 16 лет. Философия фонда и моя философия – не проходить мимо чужой беды и чужую боль воспринимать как свою. Поэтому меня призывать к помощи не нужно – мы помогали и будем помогать… Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное – чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом", – заявил Ахметов.

Бизнесмен также подчеркнул, что не считает себя олигархом.

"Я – инвестор, а группа СКМ – крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", – сказал он, отвечая на вопрос о влиянии закона о деолигархизации на его бизнес.