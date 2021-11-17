  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки

"Прежде всего я больше общаюсь с друзьями, больше читаю книг, больше смотрю фильмов. Я немножко отдохнул, подумал о происходящем", – рассказал Аваков.
На реплику журналиста, что он так часто писал о винах в Instagram, что это выглядело "не совсем пристойно", 57-летний политик заявил, что пьет вино гораздо чаще, чем сообщает об этом в соцсети.
"Если бы я часто их публиковал [посты о вине]… Вы можете себе представить, что я вина пью гораздо больше, чем публикую", – отметил Аваков.
Он также добавил, что "немного вернулся в свой бизнес" и "безусловно будет уделять внимание политическому компоненту".
Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью, в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что за несколько месяцев до отставки "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.