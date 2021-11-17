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17 ноября, 2021
 
Новости

"Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки

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57-летний Аваков более семи лет возглавлял МВД, четыре месяца назад он ушел с должности
57-летний Аваков более семи лет возглавлял МВД, четыре месяца назад он ушел с должности
Фото: arsenik78 / Instagram

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Украинской правде", которое вышло 16 ноября, рассказал, чем занимается после ухода с должности.

"Прежде всего я больше общаюсь с друзьями, больше читаю книг, больше смотрю фильмов. Я немножко отдохнул, подумал о происходящем", – рассказал Аваков.

На реплику журналиста, что он так часто писал о винах в Instagram, что это выглядело "не совсем пристойно", 57-летний политик заявил, что пьет вино гораздо чаще, чем сообщает об этом в соцсети.

"Если бы я часто их публиковал [посты о вине]… Вы можете себе представить, что я вина пью гораздо больше, чем публикую", – отметил Аваков.

Он также добавил, что "немного вернулся в свой бизнес" и "безусловно будет уделять внимание политическому компоненту".

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью, в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что за несколько месяцев до отставки "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.

Также он заявил о возможности создать политический альянс.

Теги: Арсен Аваков, правительство, вино, отставка, увольнение
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