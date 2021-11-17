  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки

57-летний Аваков более семи лет возглавлял МВД, четыре месяца назад он ушел с должности Фото: arsenik78 / Instagram

"Прежде всего я больше общаюсь с друзьями, больше читаю книг, больше смотрю фильмов. Я немножко отдохнул, подумал о происходящем", – рассказал Аваков.

На реплику журналиста, что он так часто писал о винах в Instagram, что это выглядело "не совсем пристойно", 57-летний политик заявил, что пьет вино гораздо чаще, чем сообщает об этом в соцсети.

"Если бы я часто их публиковал [посты о вине]… Вы можете себе представить, что я вина пью гораздо больше, чем публикую", – отметил Аваков.

Он также добавил, что "немного вернулся в свой бизнес" и "безусловно будет уделять внимание политическому компоненту".

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