Аваков: Я еще, безусловно, буду в правительстве. Но не при этой системе власти

Аваков: В целом мне не очень интересно быть в парламенте, за партой для генерации законодательных актов Фото: pravda.com.ua

"Аваков еще, безусловно, будет в правительстве. Но не при этой системе власти", – сказал он, комментируя слова главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который после отставки Авакова заявлял, что он может вернуться в правительство, но на другую должность.

Экс-министр рассказывал, что ушел в отставку после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Авакова, в ходе этой беседы Зеленский предлагал ему заняться другой работой и называл конкретные позиции.

"Я сказал: "Слушайте, давайте я отдохну, может, мне понравится в отпуске. Вы, может, передумаете. Поэтому давайте подождем". Так и случилось. И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, видимо, в Офисе президента такого горячего желания не возникло", – отметил Аваков.

Он рассказал, что пока не хочет быть "ни премьером, ни президентом, ни этим самым" и не имеет желания баллотироваться в парламент.

"Парламентские выборы через два года. Мы посмотрим, как будут реализованы мои идеи, которые я сейчас для себя нарисовал. Но в целом мне не очень интересно быть в парламенте, за партой для генерации законодательных актов. И я не хочу никого обманывать. Мы потихонечку должны обществу говорить правду. Возможно, мне не надо идти в парламент даже вне зависимости от того, что у меня высокий рейтинг или низкий рейтинг. Возможно, для некоторых политиков другая роль важна. Вот и все. Поэтому у меня никакого желания идти под купол работать нет", – заявил Аваков.

По словам экс-министра, его цель сейчас – создать платформу для коммуникации между "здравыми политиками".

"Что касается политического компонента, то я, безусловно, не буду его бросать. Я буду уделять внимание, но не проектам, не собственной партии, или партии быстрорастущего [экс-главы Верховной Рады Дмитрия] Разумкова, или партии Владимира Борисовича Гройсмана, тоже очень динамично развивающейся. Я хочу заниматься тем, чтобы все эти здравые политики научились находить общий язык друг с другом. Потому что мое глубокое убеждение – что только баланс этих разных, но умных людей может создать будущее Украины. И пусть эти разные люди потом сядут и поговорят спокойно о будущем Украины, что вот за это мы будем между собой спорить, а за это – точно нет. Мы за это должны договориться, сидя за круглым столом. И тогда этот баланс даст стране динамику. Мне бы очень хотелось [...] чтобы эта коммуникация дала плоды. Чтобы мы не получили очередные выборы с очередным набором исполнителей, которые ни к чему не приведут, кроме конкуренции и взаимной войны. Я хочу, чтобы мы провели выборы, получили какой-то результат и этот результат не был бы компьютерной игрой – когда все друг в друга стреляют, получают больше власти или больше денег. Мы могли бы сделать что-то системное, что продвигало бы страну вперед", – добавил он.