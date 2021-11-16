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Аваков: Трудно понять, когда Ермак начал относиться ко мне враждебно. Он очень закрытый человек

Аваков: Ермак умный человек со своим пониманием, комплексами и целями, понять до конца которые я не могу
Аваков: Ермак – умный человек со своим пониманием, комплексами и целями, понять до конца которые я не могу
Фото: pravda.com.ua

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Украинской правде", которое вышло 16 ноября, рассказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак относится к нему враждебно.

Журналист уточнил, когда глава ОП начал относиться к нему враждебно. 

"Трудно понять когда. Ермак – очень закрытый человек. Мы когда разговаривали с президентом, я говорю: "Вам тут на уши многое рассказывают". И я не только, Ермак, тебя имею в виду. Я не знаю, почему Ермак относится враждебно. Мы с ним все время относились друг к другу уважительно, осуждали [экс-главу ОП Андрея] Богдана в свое время за его резкость и манеру вести управление, достаточно непривычную для многих. А потом он стал руководителем офиса – и человек начал меняться", – ответил Аваков.

По словам экс-министра, Ермак после назначения на должность главы ОП изменился настолько, что "пришлось знакомиться с ним заново". 

"Он умный человек со своим пониманием, комплексами и целями, понять до конца которые я не могу. У Ермака множество достоинств. Некоторые действительно очень сложные вещи он сделал, как, например, поменял тогда наших политзаключенных. И я ему тогда сказал: "Многие, может, этого не понимают и недооценивают, это фундаментальная, сложнейшая вещь, ты большой молодец". А потом он начал быть апологетом многих вещей, которые я не поддерживаю", – добавил Аваков. 

Он рассказал, что среди таких вещей, которые он не поддерживал, – идеи, касающиеся кадровых решений, некоторых законопроектов и отделения Нацгвардии от МВД. 

"Я им тогда сказал: "Слушайте, если вы хотите контроль, вы не можете забирать Нацгвардию, лучше поменяйте министра сразу". В итоге так и случилось: министр поменялся, испуг прошел, уже никто никуда не разделяет. Это правильно", – добавил Аваков.

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.

Советник Андрея Ермака Подоляк, комментируя интервью, заявил, что Аваков хочет вернуть себе власть, поэтому "облагораживает собственное прошлое" и "ищет союзников в олигархических структурах".

10 ноября экс-министр заявил, что в ОП решили "контратаковать" его фейками

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Арсен Аваков, Национальная гвардия, Владимир Зеленский, законопроект, Андрей Богдан, Андрей Ермак
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