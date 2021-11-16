Аваков: Трудно понять, когда Ермак начал относиться ко мне враждебно. Он очень закрытый человек

Аваков: Ермак – умный человек со своим пониманием, комплексами и целями, понять до конца которые я не могу Фото: pravda.com.ua

Журналист уточнил, когда глава ОП начал относиться к нему враждебно.

"Трудно понять когда. Ермак – очень закрытый человек. Мы когда разговаривали с президентом, я говорю: "Вам тут на уши многое рассказывают". И я не только, Ермак, тебя имею в виду. Я не знаю, почему Ермак относится враждебно. Мы с ним все время относились друг к другу уважительно, осуждали [экс-главу ОП Андрея] Богдана в свое время за его резкость и манеру вести управление, достаточно непривычную для многих. А потом он стал руководителем офиса – и человек начал меняться", – ответил Аваков.

По словам экс-министра, Ермак после назначения на должность главы ОП изменился настолько, что "пришлось знакомиться с ним заново".

"Он умный человек со своим пониманием, комплексами и целями, понять до конца которые я не могу. У Ермака множество достоинств. Некоторые действительно очень сложные вещи он сделал, как, например, поменял тогда наших политзаключенных. И я ему тогда сказал: "Многие, может, этого не понимают и недооценивают, это фундаментальная, сложнейшая вещь, ты большой молодец". А потом он начал быть апологетом многих вещей, которые я не поддерживаю", – добавил Аваков.

Он рассказал, что среди таких вещей, которые он не поддерживал, – идеи, касающиеся кадровых решений, некоторых законопроектов и отделения Нацгвардии от МВД.

"Я им тогда сказал: "Слушайте, если вы хотите контроль, вы не можете забирать Нацгвардию, лучше поменяйте министра сразу". В итоге так и случилось: министр поменялся, испуг прошел, уже никто никуда не разделяет. Это правильно", – добавил Аваков.