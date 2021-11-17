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Дело Шеремета. Аваков не исключает, что фигуранты дела Шеремета могли сотрудничать с СБУ

Аваков сказал, что у него "есть дальняя мысль", что Дугарь, Кузьменко и Антоненко сотрудничали с СБУ
Аваков сказал, что у него "есть дальняя мысль", что Дугарь, Кузьменко и Антоненко сотрудничали с СБУ
Фото: ЕРА

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко – могли сотрудничать с контрразведкой СБУ.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 16 ноября. 

Журналист отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая 2021 года допускал причастность контрразведки СБУ к преступлению. 

"Вероятность причастности при той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть", – говорил тогда Зеленский. 

"Я тоже вам скажу: "Может быть", – отметил Аваков. 

Он сказал, что у него "есть дальняя мысль", что Дугарь, Кузьменко и Антоненко сотрудничали с СБУ. 

Также экс-министр рассказал о пропаже записей камер видеонаблюдения с места преступления. 

"Мы подозреваем и считаем, что запись трех видеокамер с места преступления, которую изымали сотрудники СБУ, пропали. И хорошо бы эту тему раскрыть. Я потом [в 2019 году] к [главе СБУ] Ивану Баканову обращался. Он провел внутреннее расследование. Но выводы того расследования: "Ничего не пропало, ничего у нас не было, і це безпідставне звинувачення". Я до сих пор с этим не согласен", – заявил Аваков. 

По его мнению, Дугарь, Кузьменко и Антоненко были исполнителями, но могли не знать всех обстоятельств преступления. 

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Шевченковский райсуд Киева на заседании 27 сентября этого года смягчил меру пресечения Антоненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00).

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству. В МВД считают, что дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Арсен Аваков, Павел Шеремет, контрразведка, видео, расследование, Владимир Зеленский, камеры наблюдения, Иван Баканов, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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