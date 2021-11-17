Дело Шеремета. Аваков не исключает, что фигуранты дела Шеремета могли сотрудничать с СБУ

Аваков сказал, что у него "есть дальняя мысль", что Дугарь, Кузьменко и Антоненко сотрудничали с СБУ Фото: ЕРА

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 16 ноября.

Журналист отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая 2021 года допускал причастность контрразведки СБУ к преступлению.

"Вероятность причастности при той каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть", – говорил тогда Зеленский.

"Я тоже вам скажу: "Может быть", – отметил Аваков.

Он сказал, что у него "есть дальняя мысль", что Дугарь, Кузьменко и Антоненко сотрудничали с СБУ.

Также экс-министр рассказал о пропаже записей камер видеонаблюдения с места преступления.

"Мы подозреваем и считаем, что запись трех видеокамер с места преступления, которую изымали сотрудники СБУ, пропали. И хорошо бы эту тему раскрыть. Я потом [в 2019 году] к [главе СБУ] Ивану Баканову обращался. Он провел внутреннее расследование. Но выводы того расследования: "Ничего не пропало, ничего у нас не было, і це безпідставне звинувачення". Я до сих пор с этим не согласен", – заявил Аваков.

По его мнению, Дугарь, Кузьменко и Антоненко были исполнителями, но могли не знать всех обстоятельств преступления.