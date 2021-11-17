"Ничего не изменило моей точки зрения". Аваков – о том, могло ли следствие ошибиться по подозреваемым в деле Шеремета

Аваково фигурантах дела Шеремета: Они могли знать, а могли и не знать до конца, в отношении кого они это делают Фото: ЕРА

Журналист спросил, есть ли у Авакова сомнения по поводу того, что следствие могло ошибиться по подозреваемым по делу Яне Дугарь, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко.

"Смотрите, для любых этих сомнений и есть суд. Конечно. Поэтому они подозреваемые и не более чем. Суд должен рассмотреть эти вопросы. И, если есть сомнения, там есть голосование присяжных, интерпретация результатов. Мир придумал ответ на ваш вопрос давным-давно. У меня не появилось дополнительных фактов, чтобы я сомневался", – ответил Аваков.

По словам экс-главы МВД, факты, которые появились после подписания подозрения, когда начала работать и отвечать защита подозреваемых, не повлияли на его мнение.

"Ничего не изменило моей точки зрения. Я считаю, что эти все факты должны быть оценены судом", – сказал Аваков.

По его мнению, все трое были исполнителями.

"Они могли знать, а могли и не знать до конца, в отношении кого они это делают. Кто им это дело заказал, по какой процедуре – это отдельный разговор. Он вынесен в отдельное производство", – сказал экс-министр.

Как сказал Аваков, в 2019 году, когда делом Шеремета интересовался президент Украины Владимир Зеленский, он спрашивал тогдашнего генерального прокурора Руслана Рябошапку, хватает ли материалов для подписания подозрения. Зеленскому тогда оформили специальное разрешение для допуска к материалам дела.

"Президент посмотрел материалы и говорит: "Так у вас же столько материалов, почему об этом не говорите нигде?" Я говорю – потому что об этом нельзя говорить, здесь не хватает доказательной базы, здесь не хватает экспертиз, здесь не хватает того-то и того-то. Прошло какое-то время, он опять спросил. [...] И тогда я спросил у Рябошапки: "Руслан, вам подписывать подозрение, вам материалов хватает?" Он сказал: "Из того, что мы видим, материалов хватает, но давайте дождемся всех экспертиз". Я сказал: "Я прошу вас, давайте дождемся еще и экспертизы британской". Когда все экспертизы были собраны, мы оказались в ситуации, когда есть материалы. Можно ли их не предъявлять? Нельзя. Когда есть материалы, которые говорят, что есть сформированное обвинение. И они были предъявлены. Дальше начинается суд и дальше начинается процесс, который мне отвратителен. Начинается не соревновательная процедура доказательств и защиты, а начинается политический процесс, где участвуют огромное количество политиков и у каждого свои интересы", – добавил Аваков.