Дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение – замглавы МВД Украины

"[В деле Шеремета] есть соревновательный процесс, на сегодняшний момент дело действительно за судом. В зависимости от результата будут применены механизмы, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины (УПК). Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", – заявил он.

Замминистра отметил, что УПК предусматривает возможность принятия того или иного решения судом первой или второй инстанций, а также Верховным Судом. По его словам, дело могут отправить в суде на новое рассмотрение.