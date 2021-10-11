ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение – замглавы МВД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Енин: В деле Шеремета есть соревновательный процесс
Енин: В деле Шеремета есть соревновательный процесс
Фото: mvs.gov.ua

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 11 октября.

"[В деле Шеремета] есть соревновательный процесс, на сегодняшний момент дело действительно за судом. В зависимости от результата будут применены механизмы, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины (УПК). Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", – заявил он.

Замминистра отметил, что УПК предусматривает возможность принятия того или иного решения судом первой или второй инстанций, а также Верховным Судом. По его словам, дело могут отправить в суде на новое рассмотрение.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

Теги: МВД, убийство, Павел Шеремет, расследование, Евгений Енин, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
"Лизавета красотка нереальная! Гарюша джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека
"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека
"Она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь". Спирс пишет книгу об убитой девушке-призраке
"Она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь". Спирс пишет книгу об убитой девушке-призраке
Брежнева объяснила, почему ее не было в ресторане на дне рождения свекрови
Брежнева объяснила, почему ее не было в ресторане на дне рождения свекрови
"Не перекручивай трусики", "Горячейшая женщина". 63-летняя Мадонна показала промежность со сдвинутыми трусами
"Не перекручивай трусики", "Горячейшая женщина". 63-летняя Мадонна показала промежность со сдвинутыми трусами
"Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования". Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии
"Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования". Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии
"Доця – папа, сынуля – мама", "Прослезилась". Гвоздева показала свою семью
"Доця – папа, сынуля – мама", "Прослезилась". Гвоздева показала свою семью
  Отец шестерых детей Арахамия: Думаем с женой, беременеть ли ей еще раз. Или кого-то усыновим
  Отец шестерых детей Арахамия: Думаем с женой, беременеть ли ей еще раз. Или кого-то усыновим
"Сексапильно!", "Секс ходячий". Тина Кароль взбудоражила сеть снимками в облегающем мини
"Сексапильно!", "Секс ходячий". Тина Кароль взбудоражила сеть снимками в облегающем мини
Беременная Кристина Риччи во второй раз вышла замуж. Фото
Беременная Кристина Риччи во второй раз вышла замуж. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS