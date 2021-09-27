Дело Шеремета. Суд продлил меру пресечения троим фигурантам, Антоненко перевели под ночной домашний арест

Трансляция заседания велась на YouTube-канале судебной власти.

Музыканту Антоненко смягчили меру пресечения – ее изменили с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00). На странице инициативы Free Riff в Facebook уточняется, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить круглосуточный арест. Решение суда соратники Антоненко приветствовали.

Кузьменко продлили срок действия ночного домашнего ареста, Дугарь – личного обязательства.

Срок действия меры пресечения для всех троих – до 27 ноября включительно.