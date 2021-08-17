Дело Шеремета. Суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора. Он аргументировал продление домашнего ареста для Антоненко тем, что обвиняемый может скрыться и влиять на свидетелей и экспертов.

Комментируя ходатайство о продлении срока действия личных обязательств для Дугарь, прокурор заявил, что она могла бы скрываться и влиять на свидетелей.

Согласно принятому решению, Дугарь должна сообщать о месте проживания и прибывать в суд.

Следующее судебное заседание по делу Шеремета состоится 31 августа, начало в 11.00.