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Дело Шеремета. Суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

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Суд Киева полностью удовлетворил ходатайство прокурора в деле Шеремета
Суд Киева полностью удовлетворил ходатайство прокурора в деле Шеремета
Фото: Шевченківський районний суд міста Києва / Facebook

Шевченковский райсуд Киева продлил до 17 октября меру пресечения для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрею Антоненко – домашний арест, Яне Дугарь – действие личных обязательств. Трансляция заседания велась 17 августа на YouTube-канале "Судова влада України".

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора. Он аргументировал продление домашнего ареста для Антоненко тем, что обвиняемый может скрыться и влиять на свидетелей и экспертов.

Комментируя ходатайство о продлении срока действия личных обязательств для Дугарь, прокурор заявил, что она могла бы скрываться и влиять на свидетелей.

Согласно принятому решению, Дугарь должна сообщать о месте проживания и прибывать в суд.

Следующее судебное заседание по делу Шеремета состоится 31 августа, начало в 11.00.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

Теги: убийство, Павел Шеремет, обвинение, домашний арест, электронный браслет, суд, заседание, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, прокурор
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