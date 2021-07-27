Суд не стал менять для Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста

"Суд определил… ходатайство защитника… об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения", – огласил судья.

Агентство отмечает, что следующее заседание суда по делу об убийстве Шеремета должно состояться 2 августа.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года на тот момент глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября 2020 года.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Последний раз меру пресечения Антоненко суд продлевал 22 июня, еще на два месяца.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.