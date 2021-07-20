В Украине почтили память журналиста Шеремета, убитого пять лет назад. Фоторепортаж
Алена Притула (гражданская жена Павла Шеремета), Севгиль Мусаева и друг журналиста Геннадий Чижиков. Фото: svaboda.org
Севгиль Мусаева возлагает цветы к памятнику. Фото: svaboda.org
Журналист "Украинской правды" Роман Романюк. Фото: svaboda.org
Друг Шеремета Геннадий Чижиков. Фото: svaboda.org
Несколько десятков журналистов, представителей общественного сектора, друзей и коллег журналиста Павла Шеремета пришли сегодня с цветами к памятнику, установленному у места его убийства в Киеве, сообщает "Радыё Свабода"
. К памятнику был прикреплен большой фотопортрет с надписью "Политическое дело Павла Шеремета". Журналистка Наталья Гуменюк, которая возглавляла Общественное до 2019 года, отметила, что гибель Шеремета – большая трагедия не только для Украины, но и для Беларуси, где сейчас, когда там происходят репрессии, "голоса Павла очень не хватает". По словам главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, накануне очередной годовщины убийства ее коллеги в издании хотели встретиться с представителями МВД, в частности, с новым министром Денисом Монастырским, и спросить о ходе следствия. Но позиция МВД такова, "что они не хотят комментировать дело
, так как считают, что это повлияет на решение суда".