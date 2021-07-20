ГОРДОН
 
 
События

В Украине почтили память журналиста Шеремета, убитого пять лет назад. Фоторепортаж

Сегодня 20.47
Несколько десятков журналистов, представителей общественного сектора, друзей и коллег журналиста Павла Шеремета пришли сегодня с цветами к памятнику, установленному у места его убийства в Киеве, сообщает "Радыё Свабода". К памятнику был прикреплен большой фотопортрет с надписью "Политическое дело Павла Шеремета". Журналистка Наталья Гуменюк, которая возглавляла Общественное до 2019 года, отметила, что гибель Шеремета – большая трагедия не только для Украины, но и для Беларуси, где сейчас, когда там происходят репрессии, "голоса Павла очень не хватает". По словам главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, накануне очередной годовщины убийства ее коллеги в издании хотели встретиться с представителями МВД, в частности, с новым министром Денисом Монастырским, и спросить о ходе следствия. Но позиция МВД такова, "что они не хотят комментировать дело, так как считают, что это повлияет на решение суда".
Теги: памятник, убийство, Павел Шеремет, Севгиль Мусаева, журналисты, Наталья Гуменюк
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании G
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его G
Елена ПОСКАННАЯ
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS