"Замечаю на себе глаза". Дугарь подозревает, что за ней следят

"В последнее время в стране происходит ряд событий, одно из них – повешен глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Параллельно происходят определенные события со мной: замечаю (опять) на себе "глаза", срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах), чужие под домом, видеосообщения о том, как за мной следят", – отметила Дугарь.

Она не исключила, что таким образом "идет запугивание и давление на психологическое состояние".

"Хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве – я люблю жизнь и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние – в норме!" – подчеркнула Дугарь.

Она отметила, что "хорошо помнит письма Андрея Антоненко из СИЗО об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными".

"Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих тех, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета или имеет отношение к этому! Со стороны тех, кто действительно знает причастных!" – резюмировала Дугарь.