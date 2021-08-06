"Замечаю на себе глаза". Дугарь подозревает, что за ней следят

"В последнее время в стране происходит ряд событий, одно из них – повешен глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Параллельно происходят определенные события со мной: замечаю (опять) на себе "глаза", срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах), чужие под домом, видеосообщения о том, как за мной следят", – отметила Дугарь.
Она не исключила, что таким образом "идет запугивание и давление на психологическое состояние".
"Хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве – я люблю жизнь и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние – в норме!" – подчеркнула Дугарь.
Она отметила, что "хорошо помнит письма Андрея Антоненко из СИЗО об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными".
"Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих тех, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета или имеет отношение к этому! Со стороны тех, кто действительно знает причастных!" – резюмировала Дугарь.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.
Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.
Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.