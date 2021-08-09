Дело Шеремета. Кузьменко не исключает, что за ней могут вести слежку

Кузьменко говорит, что не замечала слежки, но не исключает ее Фото: EPA

"Мне трудно сказать. Могут следить, да. Я считаю, что если за Яной [Дугарь] следят, то могут следить и за мной, за Андреем [Антоненко]. Сказать, что я замечаю – нет. Но я сейчас такая немного растерянная из-за новых обстоятельств", – отметила она.

Кузьменко пояснила, что, возможно, просто не замечает слежки за ней из-за своего состояния: "Я смотрю на мир и не понимаю, где я".