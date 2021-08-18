ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Если вдруг начну брать вину на себя – это вопль о помощи". Фигурантка дела Шеремета, врач Кузьменко заявила, что за ней следят

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кузьменко (слева) заявила, что ее, Антоненко и Дугарь преследуют
Кузьменко (слева) заявила, что ее, Антоненко и Дугарь преследуют
Фото: Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook

Одна из трех подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила, что за ней и другими фигурантами, Яной Дугарь и Андреем Антоненко, следят. Об этом она написала в Facebook 18 августа.

"Ситуация неприятная: нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", – написала Кузьменко.

Медик не сообщила деталей, но подчеркнула, что у нее нет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, она очень внимательный водитель и никаких проблем со здоровьем, включая психическое, у нее нет – это подтверждено психиатрической экспертизой. 

"В случае, если вдруг я начну брать вину за убийство Шеремета на себя — это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", – подытожила Кузьменко.

https://www.facebook.com/kiian.julia.1/posts/352995909666246

Дугарь сообщила, что за ней следят, в доме срабатывает сигнализация, "идет запугивание и давление на психологическое состояние", 6 августа. Она предположила, что давить на фигурантов дела могут те, "кто действительно знает причастных к убийству Шеремета или имеет отношение к этому".

Кузьменко тогда не исключала, что за ней также могут следить, но свидетельств этому не видела – ей только за несколько дней до того сменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

Все они были арестованы. Дугарь суд сразу отправил под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог. Кузьменко суд отпустил под домашний арест 11 августа 2020 года, Антоненко – только 30 апреля 2021 года.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В мае 2020 года стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября 2020 года.

Теги: Павел Шеремет, преследование, слежка, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эффектно, как всегда". Могилевская показала, как чуть не упала в воду во время выступления
"Эффектно, как всегда". Могилевская показала, как чуть не упала в воду во время выступления
"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже
"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже
Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком
Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком
  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы
  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы
"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года
"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS