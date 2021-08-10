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ПОЛИТИКА

Фигурантка дела Шеремета, детский врач Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу

Кузьменко вернулась пока не в статусе оперирующего хирурга ее ждет адаптация и восстановление рабочих навыков
Кузьменко вернулась пока не в статусе оперирующего хирурга – ее ждет адаптация и восстановление рабочих навыков
Фото: Free Dr Kuzmenko / Facebook

Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу в Центр детской кардиологии и кардиохирургии. Об этом сообщается на странице Free Dr Kuzmenko в Facebook.

4 августа Кузьменко изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет.

"Наконец-то Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности! С сегодняшнего дня Юлию ждет адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков и, конечно же, встреча с родным коллективом Центра детской кардиологии и кардиохирургии, который все это время поддерживал и ждал ее", – говорится в сообщении.

Пока что Кузьменко вернулась не в статусе оперирующего хирурга, но в ближайшее время будут решены все юридические моменты и врач сможет выполнять свои обязанности.

Активисты отмечают, что за эти 20 месяцев, находясь сначала в СИЗО, а затем под круглосуточным домашним арестом, врач постоянно поддерживала навыки мелкой моторики рук рисованием картин.

https://www.facebook.com/freeDrKuzmenko/posts/367944541385142

Сама Кузьменко в Facebook также отметила, что это еще не первый рабочий день, но "первый приезд в родные стены детского кардиоцентра и в отделение, которому отдала много лет работы".

"Впереди еще много официальных моментов, документации, будет период восстановления, потому что потеряно почти два года жизни и трудового стажа, но я действительно счастлива – на фотографии это видно даже сквозь маску", – написала она. 

https://www.facebook.com/kiian.julia.1/posts/347672376865266

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

Все они были арестованы. Дугарь суд сразу отправил под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог. Кузьменко суд отпустил под домашний арест 11 августа 2020 года, Антоненко – только 30 апреля 2021 года.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В мае 2020 года стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября 2020 года.

Теги: хирургия, врач, Юлия Кузьменко
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