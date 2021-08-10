Фигурантка дела Шеремета, детский врач Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу

Кузьменко вернулась пока не в статусе оперирующего хирурга – ее ждет адаптация и восстановление рабочих навыков Фото: Free Dr Kuzmenko / Facebook

4 августа Кузьменко изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет.

"Наконец-то Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности! С сегодняшнего дня Юлию ждет адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков и, конечно же, встреча с родным коллективом Центра детской кардиологии и кардиохирургии, который все это время поддерживал и ждал ее", – говорится в сообщении.

Пока что Кузьменко вернулась не в статусе оперирующего хирурга, но в ближайшее время будут решены все юридические моменты и врач сможет выполнять свои обязанности.

Активисты отмечают, что за эти 20 месяцев, находясь сначала в СИЗО, а затем под круглосуточным домашним арестом, врач постоянно поддерживала навыки мелкой моторики рук рисованием картин.

Сама Кузьменко в Facebook также отметила, что это еще не первый рабочий день, но "первый приезд в родные стены детского кардиоцентра и в отделение, которому отдала много лет работы".

"Впереди еще много официальных моментов, документации, будет период восстановления, потому что потеряно почти два года жизни и трудового стажа, но я действительно счастлива – на фотографии это видно даже сквозь маску", – написала она.