"Это честь не мундира, а туалетной бумаги". Фигурант дела Шеремета Антоненко заявил, что в Украине "НКВДшная система"

Андрей Антоненко провел в СИЗО почти полтора года, сейчас переведен на ночной домашний арест Фото: Free Riff / Facebook

"Это стопроцентно советская система. НКВДшная система. Элементарный пример – когда мы видим в прямом эфире бывшего генпрокурора [Руслана] Рябошапку и кого-то из нынешней власти. Когда его спрашивают: "За что вы посадили невинных людей?" – он отвечает: "Это не я посадил, это ваш генпрокурор". Ну как? Это же вы людей убийцами назвали!" – заявил Антоненко.

Он добавил, что во время судебных заседаний, когда прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, сторона потерпевших сама просила суд отпустить Антоненко и других фигурантов дела, поскольку не считала их виновными.

"И при этом история продолжается, вместо того, чтобы отказаться от обвинения или признать, что они где-то ошиблись, какие-то мелкие следователи ошиблись… Ну можно же сказать: вот новый глава МВД, к которому сейчас нет претензий, вот выход из ситуации. Но вот эта советчина, НКВДщина… Я не знаю, как это можно назвать честью мундира. Это не честь мундира, это честь туалетной бумаги", – резюмировал Антоненко.

На видео его ответ можно услышать с седьмой минуты.

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