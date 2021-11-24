"Политики с европейскими ценностями не бойкотируют журналистов". Шустер и редакция его программы – о бойкоте каналов Ахметова

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице "Шустер online" в Facebook 24 ноября.

"Отказ представителей власти участвовать в эфирах самых рейтинговых телеканалов страны усугубляет ситуацию со свободой слова в Украине", – подчеркивается в сообщении.

Авторы заявления отметили, что редакция программы Шустера "уже не в первый раз с этим сталкивается".

"За время президентства Виктора Януковича программу пытались закрыть, при Петре Порошенко Савика Шустера лишили разрешения на работу в Украине. Олигарх Игорь Коломойский снимал программу с эфира за несколько секунд до начала. Несмотря на то, что сейчас в Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются старыми. Политики с европейскими ценностями журналистов не бойкотируют, а выходят к своему народу и говорят ему правду, какой бы неприятной она ни была", – резюмировали в редакции.