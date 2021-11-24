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ПОЛИТИКА

"Политики с европейскими ценностями не бойкотируют журналистов". Шустер и редакция его программы – о бойкоте каналов Ахметова

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Савик Шустер и редакция его программы прокомментировали решение части парламентского монобольшинства игнорировать каналы из группы Ахметова
Савик Шустер и редакция его программы прокомментировали решение части парламентского монобольшинства игнорировать каналы из группы Ахметова
Фото: Шустер online / Facebook

Журналист Савик Шустер и редакция программы "Свобода слова Савика Шустера" решили присоединиться к позиции "Медиа Группы Украина" относительно бойкота телеканалов "Украина" и "Украина 24" со стороны представителей пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице "Шустер online" в Facebook 24 ноября. 

"Отказ представителей власти участвовать в эфирах самых рейтинговых телеканалов страны усугубляет ситуацию со свободой слова в Украине", – подчеркивается в сообщении. 

Авторы заявления отметили, что редакция программы Шустера "уже не в первый раз с этим сталкивается". 

"За время президентства Виктора Януковича программу пытались закрыть, при Петре Порошенко Савика Шустера лишили разрешения на работу в Украине. Олигарх Игорь Коломойский снимал программу с эфира за несколько секунд до начала. Несмотря на то, что сейчас в Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются старыми. Политики с европейскими ценностями журналистов не бойкотируют, а выходят к своему народу и говорят ему правду, какой бы неприятной она ни была", – резюмировали в редакции. 

https://www.facebook.com/shusteronline/posts/10158556806131009

Контекст:

Нардепы от фракции "Слуга народа" решили бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата". Также нардепы обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху", и обещали пересмотреть решение, когда "олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики". 

Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".

Член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский ответил, что Ахметов не вмешивается в редакционную политику телеканалов. "Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября", – сказал он. 

12 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он связывал критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Он уже вступил в силу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Савик Шустер, бойкот, шантаж, олигархи, Слуга народа, телеканал Украина, Свобода слова Савика Шустера, Юлия Палийчук
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