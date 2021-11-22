Шустер о "вагнергейте" и "массовом демарше" власти: Это начало конца. Полная утрата доверия... Неадекватные, недоразвитые

Шустер: Начало конца – это очевидно, меня больше всего волнует, как долго этот конец продлится, и какие будут его последствия Фото: Шустер online / Facebook

В эфире программы было показано интервью с бывшим главой ГУР Минобороны Василием Бурбой, где он, в частности, сообщил, что спецоперация провалилась после того, как глава ОП Андрей Ермак заявил ему, что президент Украины Владимир Зеленский дал указание перенести ее. Сам Бурба не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, который получил перед программой.

В эфире ток-шоу Шустер сообщил, что на программу не пришли приглашенные на нее Зеленский, Ермак, глава СБУ (Иван Баканов), и.о. главы Государственного бюро расследований (Алексей Сухачев), председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По окончании передачи сотрудница ток-шоу попросила Шустера оценить "такой массовый демарш и неприход" на программу, добавив, что депутаты от "Слуги народа" "за 30 минут пропали вообще с радаров, перестали отвечать".

"Я не хочу произносить громкие фразы, я не любитель этого, но в принципе, конечно, это начало конца. Меня немного конец тревожит – каким он будет, – ведь разные бывают концы и концовки. Но это, конечно, начало конца. Это полная утрата доверия в народе. Это полная утрата доверия в элитах", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что общество создано из массы и элит, которые так или иначе влияют на движение масс. В программе шла речь, в частности, об элите разведчиков, которые на протяжении десятилетий занимаются безопасностью страны.

"Это элита, которая всегда есть, и она всегда будет, потому что иначе не будет страны. Эта элита – не доверяет абсолютно. Элита экономическо-финансовая – не доверяет абсолютно. Элита интеллектуальная – уже давно не доверяет. Утрачено доверие элит и народа. Ну, к чему же это может привести – только к концу", – подчеркнул журналист.

По его мнению, власти сейчас "напоминают ребенка, в руках которого граната – это опасно для ребенка и для всех окружающих".

"То, что я услышал сегодня, увидел, и их решение не приходить... Нет, они имеют право, никто их не может заставить. Но отказаться объяснить народу главный вопрос: "За что гибнут люди?"... Начало конца – это очевидно, меня больше всего волнует, как долго этот конец продлится и какие будут его последствия", – резюмировал Шустер.

Более полную версию видео опубликовал 20 ноября журналист Андрей Дзиндзя.

В нем Шустер заявил также, что сейчас ни один человек из находящихся у власти не понимают, что такое демократия.

"Неадекватные, недоразвитые… Ну, что я еще могу сказать? Генерал Бурба сегодня сказал все. Мне кажется, к этому добавить… Мне стыдно добавлять что-то, потому что это люди, которые реально занимаются государственными вопросами, делами, решают проблемы жизни и смерти. Ну, что я могу сказать, журналист, который в пятницу делает программу, в которой можно высказать каждому свое мнение, если это не призыв к насилию: "Пожалуйста, вы имеете право"? Но ведь они не понимают, что такое демократия... Их выбрали не "потому, что". Они же этого не понимают. Их выбрали "от противного". Не потому, что они какие-нибудь. Их выбрали за сериал... То, что они сделали со страной за последние два с половиной года, – это реально стыдно", – заявил Шустер.