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"Не должен выполнять указания кого-то, кроме президента". Арестович засомневался в профессиональности Бурбы

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Арестович (на фото) считает, что Бурба действовал неправильно
Арестович (на фото) считает, что Бурба действовал неправильно
Фото: radiosvoboda.org

Советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович считает, что бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба нарушил закон о разведке. Это следует со слов Арестовича 20 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

Советника главы ОП попросили прокомментировать интервью Бурбы об операции по вагнеровцам для программы "Свобода слова Савика Шустера", которое было показано вечером 19 ноября.

Бурба, в частности, сообщил, что спецоперация провалилась после того, как глава ОП Андрей Ермак заявил ему, что президент Украины Владимир Зеленский дал указание перенести ее.

"Может ли считаться профессиональным человек, не знающий порядка применения сил и средств согласно закону о разведке и нарушающий его? Он не должен выполнять указание ни одного главы Офиса или еще кого-то, кроме президента", – заявил Арестович.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявляли, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркивали, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Теги: Беларусь, наемники, Алексей Арестович, советник, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Василий Бурба, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины, Свобода слова Савика Шустера, ЧВК
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