Дело вагнеровцев. Наливайченко призвал применить закон об импичменте президента

Об этом он написал в Facebook 20 ноября.

Комментируя ситуацию вокруг спецоперации по задержанию вагнеровцев, Наливайченко отметил, что "свобода слова неизбежно побеждает ложь власти".

"Сегодня дело вагнеровцев привело к тотальному недоверию к нынешнему руководству страны. Теперь в вопросах национальной безопасности Украины. В самой важной сфере для наших граждан и государства. Что дальше? Здесь и сейчас действовать. Хватит лжи! Нам не нужна временная следственная комиссия, которая была до этого. Не нужны ее ничтожные выводы – непрофессиональные и ложные. Пора немедленно создать специальную следственную комиссию для публичного и полного расследования. Что для этого нужно? А для этого необходимо немедленно применить нормы закона "Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент)", – написал экс-глава СБУ.

Согласно закону об импичменте, созданием специальной следственной комиссии занимается Верховная Рада, это один из этапов запуска процедуры импичмента президента.

"Что должна сделать новая специальная следственная комиссия парламента? Быстро и публично, согласно закону: выбрать специального прокурора (это может быть независимый специалист, подпадающий под требования закона); выбрать специальных следователей (это могут быть независимые специалисты, подпадающие под требования закона); определить и заслушать экспертов и свидетелей", – рассказал Наливайченко процедуру.

Он пишет, что выводы и материалы специальной комиссии необходимо рассматривать на полной сессии Верховной Рады с трансляцией для всех СМИ.