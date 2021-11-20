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Дело вагнеровцев. Наливайченко призвал применить закон об импичменте президента

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Наливайченко: Дело вагнеровцев привело к тотальному недоверию к нынешнему руководству страны
Наливайченко: Дело вагнеровцев привело к тотальному недоверию к нынешнему руководству страны
Фото: Валентин Наливайченко / Facebook

Экс-глава СБУ, народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко считает, что в связи со скандалом вокруг дела вагнеровцев в Украине необходимо запустить процедуру импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Facebook 20 ноября.

Комментируя ситуацию вокруг спецоперации по задержанию вагнеровцев, Наливайченко отметил, что "свобода слова неизбежно побеждает ложь власти".

"Сегодня дело вагнеровцев привело к тотальному недоверию к нынешнему руководству страны. Теперь в вопросах национальной безопасности Украины. В самой важной сфере для наших граждан и государства. Что дальше? Здесь и сейчас действовать. Хватит лжи! Нам не нужна временная следственная комиссия, которая была до этого. Не нужны ее ничтожные выводы – непрофессиональные и ложные. Пора немедленно создать специальную следственную комиссию для публичного и полного расследования. Что для этого нужно? А для этого необходимо немедленно применить нормы закона "Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент)", – написал экс-глава СБУ.

Согласно закону об импичменте, созданием специальной следственной комиссии занимается Верховная Рада, это один из этапов запуска процедуры импичмента президента.

"Что должна сделать новая специальная следственная комиссия парламента? Быстро и публично, согласно закону: выбрать специального прокурора (это может быть независимый специалист, подпадающий под требования закона); выбрать специальных следователей (это могут быть независимые специалисты, подпадающие под требования закона); определить и заслушать экспертов и свидетелей", – рассказал Наливайченко процедуру.

Он пишет, что выводы и материалы специальной комиссии необходимо рассматривать на полной сессии Верховной Рады с трансляцией для всех СМИ.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3296403010595686

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава ОП Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

19 ноября Бурба дал интервью программе "Свобода слова Савика Шустера", в котором рассказал, что операция по вагнеровцам была перенесена по указанию Зеленского, слова которого передал глава Офиса президента Ермак. Сам Бурба считает, что перенос стал причиной провала.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Валентин Наливайченко, импичмент, Владимир Зеленский, спецслужбы, временная следственная комиссия, Вагнер, спецоперация, ГУР Минобороны Украины, ЧВК
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