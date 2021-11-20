"Отборная фейкчатина". В ОП объяснили отказ Зеленского и Ермака прийти на программу Шустера о вагнеровцах

"Просто большое "нет". Понятно, что реальная свобода слова – это не о манипуляции, провокации или демонстративной ангажированности. И это точно не о старой игре по олигархическим правилам. Когда своим в студии – комфорт, а зрителям – отборная фейкчатина", – считает он.
Советник главы ОП назвал программу "медийной площадкой, которая взяла на себя фантастическую роль олигархического пропагандиста", и засомневался, что там понимают, что такое дискуссия.
"Олигархическое телевидение – это же только о монопольном издевательстве над словом. Поэтому еще раз: просто "нет". А если откровенно говорить, то даже сегодняшнее приглашение представителей власти на эфир – это фейк, хайп. Не очень верится, что есть желание реальной свободы слова. Потому что если бы было, то эфир не модерировался бы под очередную эмоциональную драму в олигархических интересах. Вызов на телевизионный ковер к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились", – объяснил Подоляк.
По его словам, "реальная свобода слова очень отличается от олигархических пожеланий, а объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов".
"Хотя осознают ли на той площадке, что означают такие ценностные вещи?" – задался вопросом Подоляк.
В эфире ток-шоу Шустер сообщил, что на программу не пришли приглашенные на нее Зеленский, Ермак, глава СБУ (Иван Баканов), и.о. главы Государственного бюро расследований (Алексей Сухачев), председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
На прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера" не смог попасть бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Василий Бурба, его на этот же вечер вызвали на допрос в СБУ. Интервью Бурбы Шустеру записали перед ток-шоу и показали ролик в прямом эфире.
11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении бизнесмена Рината Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.
Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркивал Ахметов.
Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.
Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.
Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.
В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.
Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.
В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.
Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".
В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.
В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".