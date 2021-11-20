"Отборная фейкчатина". В ОП объяснили отказ Зеленского и Ермака прийти на программу Шустера о вагнеровцах

"Просто большое "нет". Понятно, что реальная свобода слова – это не о манипуляции, провокации или демонстративной ангажированности. И это точно не о старой игре по олигархическим правилам. Когда своим в студии – комфорт, а зрителям – отборная фейкчатина", – считает он.

Советник главы ОП назвал программу "медийной площадкой, которая взяла на себя фантастическую роль олигархического пропагандиста", и засомневался, что там понимают, что такое дискуссия.

"Олигархическое телевидение – это же только о монопольном издевательстве над словом. Поэтому еще раз: просто "нет". А если откровенно говорить, то даже сегодняшнее приглашение представителей власти на эфир – это фейк, хайп. Не очень верится, что есть желание реальной свободы слова. Потому что если бы было, то эфир не модерировался бы под очередную эмоциональную драму в олигархических интересах. Вызов на телевизионный ковер к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились", – объяснил Подоляк.

По его словам, "реальная свобода слова очень отличается от олигархических пожеланий, а объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов".

"Хотя осознают ли на той площадке, что означают такие ценностные вещи?" – задался вопросом Подоляк.

В эфире ток-шоу Шустер сообщил, что на программу не пришли приглашенные на нее Зеленский, Ермак, глава СБУ (Иван Баканов), и.о. главы Государственного бюро расследований (Алексей Сухачев), председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

На прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера" не смог попасть бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Василий Бурба, его на этот же вечер вызвали на допрос в СБУ. Интервью Бурбы Шустеру записали перед ток-шоу и показали ролик в прямом эфире.