Член набсовета "Медиа Группы Украина": Заявление части депутатов от "Слуги народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" стало ответом на вопросы о "вагнергейте"

Дмитрий Белянский: Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована Фото: 34.ua

"Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября. Отказ власти представлять свою позицию в эфире автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В данном случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников. Вероятно, такой ответ существенно ухудшит ситуацию со свободой слова в нашей стране", – заявил Белянский.

Он добавил, что медиагруппа работает "в соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова".

"Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat по спецоперации вагнеровцев, ни темы офшоров президента Украины, ни других резонансных расследований. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована. Редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" не изменялась, не меняется и не может изменяться, поскольку полностью основана на принципах свободы слова. Акционер "Медиа Группы Украина" (МГУ) Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала "Украина 24", как и других активов МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом. Он не вмешивался в нее раньше, и я не могу себе представить, чтобы какие-либо обстоятельства могли убедить Рината Леонидовича вмешаться в нее в будущем", – подчеркнул член наблюдательного совета.