ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Член набсовета "Медиа Группы Украина": Заявление части депутатов от "Слуги народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" стало ответом на вопросы о "вагнергейте"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Белянский: Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована
Дмитрий Белянский: Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована
Фото: 34.ua

Отказ власти представлять свою позицию в эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24" означал, что ответ на вопросы по поводу операции в отношении членов ЧВК "Вагнер" будет дан другим способом, но этим способом стала попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников, заявил в своем обращении член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский. Об этом 24 ноября сообщили на сайте телеканала "Украина".

"Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября. Отказ власти представлять свою позицию в эфире автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В данном случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников. Вероятно, такой ответ существенно ухудшит ситуацию со свободой слова в нашей стране", – заявил Белянский.

Он добавил, что медиагруппа работает "в соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова".

"Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat по спецоперации вагнеровцев, ни темы офшоров президента Украины, ни других резонансных расследований. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована. Редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" не изменялась, не меняется и не может изменяться, поскольку полностью основана на принципах свободы слова. Акционер "Медиа Группы Украина" (МГУ) Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала "Украина 24", как и других активов МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом. Он не вмешивался в нее раньше, и я не могу себе представить, чтобы какие-либо обстоятельства могли убедить Рината Леонидовича вмешаться в нее в будущем", – подчеркнул член наблюдательного совета.

Контекст:

Нардепы от фракции "Слуга народа" решили бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября. Парламентарии, по ее сообщению, по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата".

Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху", но не привели конкретных примеров.

Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".

12 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он связывал критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Он уже вступил в силу.

Теги: СМИ, Ринат Ахметов, бойкот, журналисты, Вагнер, Слуга народа, телеканал Украина, Украина 24
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus size модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus size модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube G
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
  Известная ведущая рассказала, как после работы в ресторане Поплавского дебютировала в его шоу
  Известная ведущая рассказала, как после работы в ресторане Поплавского дебютировала в его шоу
  "Алла подкалывала. Со мной говорили как с чокнутой". Понаровская высказалась о возможной причастности Пугачевой к тому, что она ушла со сцены
  "Алла подкалывала. Со мной говорили как с чокнутой". Понаровская высказалась о возможной причастности Пугачевой к тому, что она ушла со сцены
Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"
Известная украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и определяла номинантов на "Грэмми 2021"
  Принц Чарльз во время визита в Кембридж подшутил над студентами, которые, вероятно, прогуливали лекции. Видео
  Принц Чарльз во время визита в Кембридж подшутил над студентами, которые, вероятно, прогуливали лекции. Видео
Чмерковский засветил ведра для мытья полов, в которых судьи "Танцев со звездами" хранят таблички с оценками
Чмерковский засветил ведра для мытья полов, в которых судьи "Танцев со звездами" хранят таблички с оценками
"Если бы виагра была человеком", "Детка, ты секси". Брежнева в лифе станцевала эротический танец
"Если бы виагра была человеком", "Детка, ты секси". Брежнева в лифе станцевала эротический танец
"Дядя с титями", "Главное, трезвая". Волочкова в купальнике похвасталась своей фигурой
"Дядя с титями", "Главное, трезвая". Волочкова в купальнике похвасталась своей фигурой
Сколько зарабатывают в сети Гвоздева, Melovin, Тринчер и другие украинские знаменитости
Сколько зарабатывают в сети Гвоздева, Melovin, Тринчер и другие украинские знаменитости
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (903884)
2
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (110972)
3
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (90769)
4
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (70226)
5
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (51982)
6
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (49598)
7
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (48409)
8
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (46673)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS