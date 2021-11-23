Разумков о деле вагнеровцев: Это похоже на преступление и превышение полномочий. Хотелось бы услышать главу ОП

Разумков об отсрочке операции по вагнеровцам: Правильно говорят, что не глава офиса должен отдавать такие приказы, но это уже стало практикой Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" 22 ноября.

Бурба 19 ноября сообщил, что спецоперация провалилась после того, как глава Офиса президента Андрей Ермак заявил ему, что президент Украины Владимир Зеленский дал указание перенести ее.

"Правильно говорят, что не глава офиса должен отдавать такие приказы, но это уже стало практикой. Это очень похоже на преступление и на превышение служебных полномочий. но я сейчас говорю не о Бурбе. Сегодня хотелось бы услышать, в частности, от руководителя Офиса президента, был ли такой разговор, передавал ли он такие поручения, получал ли он их от президента. А уже после этого дальше разбираться. [...] Действительно, могли пригласить руководителей на так называемый второй этаж, и там [они] могли получить такую команду. Относительно письменных приказов – давайте будем откровенны: президенты не всегда дают команды по таким операциям в письменной форме", – отметил Разумков.

Он заявил о необходимости расследовать ситуацию, проверить "всех на детекторе лжи, чтобы понять, была ли утечка, небрежность ли это, измена ли это, потому что ст. 111 Уголовного кодекса Украины никто не отменял".

"Если это было сделано, чтобы сорвать эту операцию, то это не только ошибка, за которую нужно также отвечать. Поставили под риск людей, которые готовили эту операцию, деньги, которые на нее были потрачены, – это деньги налогоплательщиков... И в принципе, могло бы привести к достаточно серьезным последствиям для страны в целом. Поэтому несмотря на то, или это ошибка и халатность, или это преступление, нужно, чтобы люди несли ответственность", – добавил Разумков.