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ПОЛИТИКА

В Украине на спецоперацию по задержанию вагнеровцев смотрят как на внутриполитический инструмент – Грозев

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Грозев: Здесь интересно то, что произошло после истории. Как много дезинформационных нарративов появилось
Грозев: Здесь интересно то, что произошло после истории. Как много дезинформационных нарративов появилось
Фото: ЕРА

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что операция украинских спецслужб по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер" "может быть знаменита не только своим масштабом". Об этом он сказал в интервью "Новой газете", опубликованном 18 ноября.

"О такой мы не знаем в новой истории спецслужб. Были похожие истории. Но здесь интересно то, что произошло после истории. Как много дезинформационных нарративов появилось с разных сторон", – отметил Грозев.

Он добавил, что в Украине было много дезинформации, потому что политические партии смотрят на спецоперацию как на инструмент борьбы с оппонентами.

"И пытались его превратить в такой. И с одной стороны, была информация, что спецоперация провалились из-за конкретного слива информации в белорусские или российские спецслужбы. А с другой стороны, была информация, что фактически такой операции вообще не было, что украинцы были втянуты в нее", – подчеркнул Грозев.

Он считает, что операция по задержанию российских наемников – геополитическая история. В ходе подготовки к операции Украина получила информацию, важную для расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы ОП Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Теги: Украина, оппозиция, расследование, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, партия, Христо Грозев, ЧВК
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