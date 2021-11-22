В Украине на спецоперацию по задержанию вагнеровцев смотрят как на внутриполитический инструмент – Грозев

Грозев: Здесь интересно то, что произошло после истории. Как много дезинформационных нарративов появилось Фото: ЕРА

"О такой мы не знаем в новой истории спецслужб. Были похожие истории. Но здесь интересно то, что произошло после истории. Как много дезинформационных нарративов появилось с разных сторон", – отметил Грозев.

Он добавил, что в Украине было много дезинформации, потому что политические партии смотрят на спецоперацию как на инструмент борьбы с оппонентами.

"И пытались его превратить в такой. И с одной стороны, была информация, что спецоперация провалились из-за конкретного слива информации в белорусские или российские спецслужбы. А с другой стороны, была информация, что фактически такой операции вообще не было, что украинцы были втянуты в нее", – подчеркнул Грозев.

Он считает, что операция по задержанию российских наемников – геополитическая история. В ходе подготовки к операции Украина получила информацию, важную для расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе.