Во время подготовки к задержанию вагнеровцев Украина получила информацию, важную для расследования дела MH17 – Грозев

"Самая большая [претензия] к украинской власти, как она вела себя по окончанию операции, это то, что они сначала стали ее не признавать. Есть такое правило, когда у тебя была секретная операция и она нехорошо закончилась, необязательно о ней говорить. Не объясняется, почему она провалилась, и вообще как она делалась", – отметил журналист.

По его словам, украинские спецслужбы собрали информацию, которая может в суде использоваться как доказательство причастности России к крушению самолета рейса МН17 на Донбассе. Грозев отметил, что собранные данные нужны Украине в частности в деле против РФ о финансировании терроризма, которое слушается в Гааге.

"Без этих материалов все эти дела становятся в 10 раз слабее. Вот все это время Украина не передавала эти данные другим странам. Для меня это политическое преступление. Никакого оправдания не может иметь украинская власть. А почему это не делала? Из-за каких-то внутри украинских трений, которые настолько мельче, чем интерес всей Украины и других стран. Это нельзя простить так легко", – заявил Грозев.

Европейский парламент и ООН обратились к Bellingcat с просьбой поделиться материалами расследования "Анатомия "вагнергейта", связанными с преступлениями боевиков в Украине. Об этом 21 ноября расказал российский журналист Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider, совместно с Bellingcat проводившего расследование по этой теме.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".