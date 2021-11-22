ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Во время подготовки к задержанию вагнеровцев Украина получила информацию, важную для расследования дела MH17 – Грозев

Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе
Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе
Фото: ЕРА

В ходе подготовки спецоперации по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер" Украина собрала информацию, которая необходима для других стран. Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью "Новой газете", опубликованном 18 ноября.

"Самая большая [претензия] к украинской власти, как она вела себя по окончанию операции, это то, что они сначала стали ее не признавать. Есть такое правило, когда у тебя была секретная операция и она нехорошо закончилась, необязательно о ней говорить. Не объясняется, почему она провалилась, и вообще как она делалась", – отметил журналист.

По его словам, украинские спецслужбы собрали информацию, которая может в суде использоваться как доказательство причастности России к крушению самолета рейса МН17 на Донбассе. Грозев отметил, что собранные данные нужны Украине в частности в деле против РФ о финансировании терроризма, которое слушается в Гааге.

"Без этих материалов все эти дела становятся в 10 раз слабее. Вот все это время Украина не передавала эти данные другим странам. Для меня это политическое преступление. Никакого оправдания не может иметь украинская власть. А почему это не делала? Из-за каких-то внутри украинских трений, которые настолько мельче, чем интерес всей Украины и других стран. Это нельзя простить так легко", – заявил Грозев.

Европейский парламент и ООН обратились к Bellingcat с просьбой поделиться материалами расследования "Анатомия "вагнергейта", связанными с преступлениями боевиков в Украине. Об этом 21 ноября расказал российский журналист Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider, совместно с Bellingcat проводившего расследование по этой теме.

Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Теги: Украина, Нидерланды, Донбасс, боевики, наемники, MH17, расследование, Владимир Зеленский, Boeing, Вагнер, Bellingcat, Андрей Ермак, Христо Грозев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
  "Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ
  "Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ
  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец
"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец
"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи
"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи
"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги
"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги
"Какая-то странная Аллегрова", "Укупнику стоит напрячься". Собчак заставила сеть "трепетать" от новой прически
"Какая-то странная Аллегрова", "Укупнику стоит напрячься". Собчак заставила сеть "трепетать" от новой прически
Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
"Горячая Леся, кипяток", "Мужик сзади в шоке". Никитюк впечатлила сеть элегантным образом
"Горячая Леся, кипяток", "Мужик сзади в шоке". Никитюк впечатлила сеть элегантным образом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (248465)
2
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (194152)
3
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (140669)
4
"Пьяная", "Отличная поза". 63-летняя Мадонна легла под штангу и широко развела ноги на камеру (106040)
5
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье (99069)
6
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (85848)
7
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (77883)
8
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (75897)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS