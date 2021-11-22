"Украинские журналисты хотят сделать эту историю внутриполитической". Грозев заявил, что задержание вагнеровцев – не внутриполитическая история

Грозев: Эта история отображает, что происходит в Европе, между Украиной и Россией Фото: ЕРА

"Я вижу, что украинские журналисты хотят сделать эту историю внутриполитической. А это не внутриполитическая история. Она, во-первых, крутой триллер. Во-вторых, она геополитическая. Она отображает, что происходит в Европе, между Украиной и Россией. Она доказывает, что сделала Россия, какие были реальные спецоперации Кремля против Украины. Потому что во всех этих звонках, а я прослушал более 300 звонков наемников, рассказывается, что они делали в Украине, кто был их начальником, как они заходили под видом ополчения, кому они подчинялись", – сказал Грозев.

Он добавил, что некоторые из наемников приехали на Донбасс под видом ополчения, а потом перешли в ЧВК "Вагнер" и называли себя "музыкантами".

Европейский парламент и ООН обратились к Bellingcat с просьбой поделиться материалами расследования "Анатомия "вагнергейта", связанными с преступлениями боевиков в Украине. Об этом 21 ноября расказал российский журналист Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider, совместно с Bellingcat проводившего расследование по этой теме.