Расследование "вагнергейта" ведется по трем направлениям – Вениславский

"Есть три направления расследования данного события. Первое – это временная следственная комиссия Верховной Рады Украины. Второе – Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство. И третье направление – журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы", – сказал Вениславский.

Он отметил, что ВСК подготовила промежуточный отчет, с которым могут ознакомиться все украинцы.

"Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, более комплексным, с учетом в том числе и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat", – добавил нардеп.

По его словам, главный промежуточный итог – расследования Bellingcat и ВСК не установили государственной измены со стороны высших должностных лиц и утечки информации из Офиса президента.